В Спутнике открылся новый магазин низких цен «Скидкино»

18.12.2020 | 13:16

Сеть магазинов низких цен «Скидкино» выходит на новый формат работы и становится доступнее и привлекательнее для жителей Пензы и области. На улице Светлой, 15, в Городе Спутнике открылся современный дискаунтер.

«Скидкино» - это огромный ассортимент продукции: охлажденное мясо, полуфабрикаты, колбасы, сыры, кондитерские изделия, фрукты, овощи, выращенные в том числе и на Пензенской земле.

Для удобства хозяек под рукой - товары для дома: посуда, текстиль и даже комнатные цветы. В одном месте собрано все для того, чтобы совершать покупки было удобно и выгодно.

«Мне понравилось, что большой выбор каждодневных продуктов: крупы, макароны, мясо. И цены пониже, чем в других магазинах», - отметила покупательница.

«У меня мама будет жить именно в этом доме, ей очень удобно будет ходить. Если цены будут держать так же низко, то это, я считаю, очень хорошо и приемлемо для жителей», - подчеркнула горожанка.

Поводов зайти в «Скидкино» достаточно. В сети магазинов, входящих в состав группы компаний «Дионис», действуют акции. В календарь скидок, как всегда, внесены популярные и актуальные продукты.

«Уважаемые покупатели! В Городе Спутнике, на улице Светлой, 15, открылся новый просторный и светлый магазин «Скидкино». У нас огромный выбор товаров по очень выгодным ценам. Приглашаем вас всех за покупками и с наступающим Новым годом!» - сообщила управляющая магазином «Скидкино» Ольга Зайчикова.

В честь открытия каждому клиенту, совершившему покупку на сумму от 1 000 рублей, вручили приятный согревающий подарок.

Магазин «Скидкино» на Светлой, 15, ждет покупателей ежедневно с 8:00 до 22:00.