В Заречном поступившим на работу в МСЧ-59 врачам заплатят 1 млн руб.

16.12.2020 | 10:12

В Заречном пришедшим работать в МСЧ-59 врачам выплатят по миллиону рублей, младшему медперсоналу - по 500 тыс. Закрытый город участвует в программе «Земский доктор».

Медсанчасть Заречного столкнулась с нехваткой кадров. Из-за пандемии коронавируса и развернутых инфекционных коек укомплектованность с начала 2020 года снизилась до 64%. На данный момент в учреждении трудятся 219 врачей.

«Основная проблема касается поликлиник, где не хватает узких специалистов: уролога, онколога, офтальмолога. 8 врачей сейчас учатся в целевой ординатуре за счет средств МСЧ. Предоставляют будущим медикам и целевые направления в вузы: по ним в течение 5 лет штат МСЧ могут пополнить 45 врачей», - пишет портал «Заречье сегодня».

Однако принятых мер недостаточно.

Ранее сообщалось, что глава Заречного Олег Климанов распорядился часть коммерческого жилья перевести в служебное, чтобы предоставить квадратные метры врачам. Через несколько лет работы в медсанчасти они смогут выкупить квартиры.

«Медикам, которые должны были получить единовременную выплату в этом году, пока деньги не поступили», - добавляет портал.

Чтобы программа «Земский доктор» начала действовать и деньги были направлены, власти закрытого города подготовили обращение в Ассоциацию ЗАТО.