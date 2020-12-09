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Общество

В Пензе пенсионерка борется за право жить в проданной квартире

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Получила продолжение история о нелегкой жизни пенсионерки, которую вот уже несколько лет подряд пытаются выселить на улицу. Валентина Комиссарова стала жертвой черных риэлторов, уверены соседи.

«Там если покопать - такой криминал!» - заявила женщина.

Сама же 83-летняя пензячка не понимает, как в одночасье лишилась крыши над головой. Никаких бумаг она не подписывала, посторонние не приходили.

«Сделали все за моей спиной, я не знала, меня перед фактом поставили. Я не хозяйка квартиры, сама из детского дома, никогда ничего не воровала, честную жизнь прожила, а так со мной поступили», - сообщила пенсионерка.

В этом запутанном деле замешаны сын, его приятель и кредитная организация, говорит знакомый Валентины Яковлевны.

Оказывается, существует договор купли-продажи квартиры на улице Толстого. В 2014 году ближайший родственник приобрел у пенсионерки жилье. Однако в подлинности этих документов мужчина сомневается. После смерти якобы собственника эти квадратные метры за долги решила забрать фирма, занимающаяся выдачей займов. А недавно заветная двушка ушла с молотка третьим лицам.

«Им нужна квартира, а не квартира с бабкой, поэтому пытаются убрать ее из этой квартиры», - пояснил мужчина.

Но все шаги, предпринимаемые новыми владельцами недвижимости в этом направлении, пока не увенчались успехом. Суд не разрешил им выселить несчастную пенсионерку. В договоре о купли-продаже шестилетней давности есть пункт, который оставляет за Валентиной Комиссаровой право проживания.

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Гость||

Бабка бомж

Гость||

Где же прокуратура? В городе орудует черный риелтор.

Имя: Гость
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