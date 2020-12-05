В Пензе елки в школах и детсадах пройдут без родителей и аниматоров

05.12.2020 | 12:26

В пятницу, 4 декабря, в администрации Пензы обсудили проведение новогодних елок в школах и детских садах в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова предупредила: «Праздники настоятельно рекомендуем проводить только внутри групп, внутри классов. Никаких совместных мероприятий не должно быть».

«Кроме того, на детские елки не допустят посторонних лиц - приглашенных артистов, аниматоров и даже родителей. Новогодние спектакли, как сообщалось ранее, пройдут в зрительных залах с наполняемостью в 50% и соблюдением социальной дистанции», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Татьяна Малова также дала не слишком оптимистичный прогноз. По ее словам, надо быть готовыми к тому, что в случае ухудшения ситуации все праздничные мероприятия могут быть отменены.