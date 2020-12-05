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Общество

В Пензе елки в школах и детсадах пройдут без родителей и аниматоров

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В пятницу, 4 декабря, в администрации Пензы обсудили проведение новогодних елок в школах и детских садах в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова предупредила: «Праздники настоятельно рекомендуем проводить только внутри групп, внутри классов. Никаких совместных мероприятий не должно быть».

«Кроме того, на детские елки не допустят посторонних лиц - приглашенных артистов, аниматоров и даже родителей. Новогодние спектакли, как сообщалось ранее, пройдут в зрительных залах с наполняемостью в 50% и соблюдением социальной дистанции», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Татьяна Малова также дала не слишком оптимистичный прогноз. По ее словам, надо быть готовыми к тому, что в случае ухудшения ситуации все праздничные мероприятия могут быть отменены.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Как так то... Без крикливых хабалок,истошно голосящих кто слоновьим то писклявым голосом?

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