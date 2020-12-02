Сетевое издание|18+|Среда|2 дек 2020|19:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Вадим Супиков провел прием граждан в день рождения «Единой России»

Печать

Во вторник, 1 декабря, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области, заместитель секретаря регионального отделения партии Вадим Супиков принял участие в декаде приемов граждан, приуроченной к 19-летию основания партии. Прием прошел в дистанционном формате.

К депутату обратился 21 человек. Люди просили спилить аварийное дерево, оказать юридическую помощь, подыскать помещение в Железнодорожном районе коллективу пенсионеров для занятий бальными танцами.

Народный избранник откликнулся на просьбы директоров школ и заведующих детскими садами о выделении елок, организации адресного поздравления с Новым годом детей из многодетных и малообеспеченных семей, оказании материальной помощи для проведения мероприятия, посвященного Дню инвалидов.

На территории региона постановлением губернатора введен режим повышенной готовности. В связи с этим традиционные елки на базе центра развития творчества детей и юношества будут заменены новогодними представлениями на свежем воздухе по просьбам председателей уличных и домовых комитетов.

В общей сложности 19 обращений были решены положительно, остальные взяты на личный контроль.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте