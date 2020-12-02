Вадим Супиков провел прием граждан в день рождения «Единой России»

02.12.2020 | 17:39

Во вторник, 1 декабря, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области, заместитель секретаря регионального отделения партии Вадим Супиков принял участие в декаде приемов граждан, приуроченной к 19-летию основания партии. Прием прошел в дистанционном формате.

К депутату обратился 21 человек. Люди просили спилить аварийное дерево, оказать юридическую помощь, подыскать помещение в Железнодорожном районе коллективу пенсионеров для занятий бальными танцами.

Народный избранник откликнулся на просьбы директоров школ и заведующих детскими садами о выделении елок, организации адресного поздравления с Новым годом детей из многодетных и малообеспеченных семей, оказании материальной помощи для проведения мероприятия, посвященного Дню инвалидов.

На территории региона постановлением губернатора введен режим повышенной готовности. В связи с этим традиционные елки на базе центра развития творчества детей и юношества будут заменены новогодними представлениями на свежем воздухе по просьбам председателей уличных и домовых комитетов.

В общей сложности 19 обращений были решены положительно, остальные взяты на личный контроль.