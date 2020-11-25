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Общество

В квартиру журналиста 11 канала проникла незваная гостья

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В обычной панельной многоэтажке, в городской квартире необычно началось утро ведущего программы «Служба 11» Сергея Федотова. На кухне он столкнулся с незваной гостьей. Туда Сергея настойчиво звал маленький сын.

«Говорит: «Папа, кака!» - и тащит меня за палец. Пошел смотреть, подхожу - ящерица», - рассказал Сергей Федотов.

Он привык помогать людям, вот и с крохотной гостьей обойтись жестоко не смог. Ящерицу изловил и посадил в банку. Налил ей немного воды, чтобы попила, и даже попытался покормить. А вот откуда взялось пресмыкающееся в квартире, так и не понял.

«Вообще не представляю. Мы когда сюда въезжали, то сделали капитальный ремонт, все щели заделали, все основательно. Может, действительно, как версия с фруктами - взяли в магазине и принесли», - отметил ведущий.

Биологи, которым съемочная группа отнесла живность, тоже в недоумении, откуда она поздней осенью взялась в городской квартире. Зато ее легко опознали.

«Это молодая особь обыкновенной ящерицы. Сейчас все ящерицы данного вида спят. Осенью они впадают в спячку: зарываются в опавшие листья, в коряги, в пеньки, под камни, в норы мышиные уходят и там впадают в оцепенение, в анабиоз», - пояснил старший лаборант кафедры Олег Полумордвинов.

Ящерицу решили пристроить какому-нибудь местному любителю пресмыкающихся. Несколько лет назад биологу уже приходилось сталкиваться с похожей историей, когда горожанка в магазине обнаружила в ящике с фруктами экзотическую красавицу.

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Гость||

Ойойой бээээээ примета какая?

Мотовилов (гость)||

Рептилоиды подбросили. Тестируют толерантность

Имя: Гость
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