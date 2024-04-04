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Общество

Пензенец добился компенсации за поврежденное паром жилье

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Пензенец, проживающий на улице Герцена, вынужден был обратиться в суд из-за испорченного жилища. Он подал иск к двум организациям о возмещении ущерба, взыскании компенсации морального вреда и штрафа. Одна из них - теплоснабжающее предприятие «Т Плюс», другая - управляющая компания «Жилфонд Железнодорожного района».

С августа по декабрь 2022 года в доме происходила утечка теплоносителя на межквартальных сетях. Пар и влага по теплотрассе проникали в подвал дома, а затем через плиты перекрытия шли в квартиру на первом этаже. В результате деформировались доски пола и линолеум, повредились обои.

Владелец квартиры и его соседи не раз обращались в управляющую организацию с требованием решить проблему. И лишь 7 декабря выяснилось, что горячий воздух поступает в месте ввода теплосетей в дом.

Повреждение на линии отопления было устранено, однако в компенсации ущерба владельцу квартиры отказали. Тогда он подал иск, и назначенная судом строительно-техническая экспертиза оценила стоимость ремонта его квартиры в 194 тыс. руб.

Суд пришел к выводу, что ресурсоснабжающее предприятие ненадлежащим образом содержало сети и не устранило утечку, а управляющая организация не загерметизировала в подвале дома узлы ввода трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

В итоге с ответчиков взыскано свыше 194 тыс. руб. в счет возмещения пензенцу материального ущерба. А так как управляющая компания не удовлетворила его требования добровольно, она должна компенсировать ему моральный вред (5 тыс. руб.) и выплатить штраф (более 50 тыс. руб.).

«Решение вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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