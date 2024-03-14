Пенза и Кузнецк получат деньги на переселение 519 человек

14.03.2024 | 20:41

Пензенская область получит 272,23 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в 2024 году.

Деньги предоставит Фонд развития территорий. Речь идет о расселении жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

«Средства бюджета Пензенской области в рамках обязательного долевого софинансирования составят 2,75 млн рублей», - уточнили в региональном министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения.

Деньги получат Пенза и Кузнецк на переселение 519 человек из 7,42 тыс. кв. м аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Заре должны возвести 4 дома для переселенцев.