Сетевое издание|18+|Четверг|14 мар 2024|21:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пенза и Кузнецк получат деньги на переселение 519 человек

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенская область получит 272,23 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в 2024 году.

Деньги предоставит Фонд развития территорий. Речь идет о расселении жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

«Средства бюджета Пензенской области в рамках обязательного долевого софинансирования составят 2,75 млн рублей», - уточнили в региональном министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения.

Деньги получат Пенза и Кузнецк на переселение 519 человек из 7,42 тыс. кв. м аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Заре должны возвести 4 дома для переселенцев.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте