Программа «Стимул» помогает и застройщикам, и новоселам

14.03.2024 | 13:05

В 2023 году в Пензенской области был достигнут рекордный результат по вводу жилья - 938,7 тыс. кв. м, на 13% больше, чем в 2022-м. Об этом рассказал на брифинге, состоявшемся в четверг, 14 марта, министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

«Пензенская область никогда так много не вводила. А главное, раньше у нас всегда соотношение многоквартирного или индивидуального жилья было примерно 50 на 50, иногда даже индивидуального жилья было больше. А в прошлом году впервые за всю историю уровень строительства МКД оказался выше индивидуального жилья. У нас в многоквартирных домах введено 524,5 тысячи квадратных метров, в индивидуальных - 414,2 тысячи», - рассказал министр.

Он добавил: в 2023 году планировалось, что 30 тысяч семей улучшат жилищные условия, а в реальности их оказалось 31 тысяча.

По словам министра, эта тенденция объяснима. Президентская программа «Стимул» федерального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, позволяет привлекать средства из федерального бюджета на обеспечение новых микрорайонов инженерной и социальной инфраструктурой. Всего с 2019 года по программе «Стимул» построено 26 объектов, на которые было направлено 2,6 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд из федерального бюджета.

«Если в застраиваемых микрорайонах есть садик, школа, дороги, покупатель пойдет, хоть и дорого», - пояснил Гришаев.

По его словам, с одной стороны, строительство новых домов - это хорошо. Но с другой стороны, рост темпов многоквартирного жилья порождает ряд проблем в связи с тем, что рыночная стоимость жилья высокая, а покупательская способность не совсем ей соответствует.

«Сейчас на рынке около 100 тысяч квадратных метров жилья во введенных в эксплуатацию домах не реализовано. Это около 1 700 квартир», - отметил Александр Гришаев.

Он отметил, что необходимо уменьшать количество непроданного жилья, потому что это грозит застоем в строительной сфере.

«Мы с вами были свидетелями кризиса 2008 года, когда говорили: мол, вот сейчас упадет цена. Упала? Я этого что-то не заметил. И вы, наверное, тоже», - напомнил Александр Гришаев.

По его мнению, на фоне роста стоимости стройматериалов и металлоизделий льготная ипотека становится самым реальным способом приобретения жилья. И в этом тоже помогает программа «Стимул». В 2023 году в области выдано 17 350 ипотечных кредитов на 55,8 млрд руб., более трети из них кредиты с господдержкой на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости.

«У нас есть и своя ипотечная программа, там процентная ставка самая низкая в ПФО. Большую помощь оказывает и областной бюджет. В прошлом году губернатор выделил 150 миллионов на получение ипотеки вместе с «Домом.РФ». Мы своих 150 миллионов, «Дом. РФ» выделил 2,5 миллиарда. 500 семей получили льготные кредиты. И в этом году губернатор тоже пошел на это, несмотря на трудности с бюджетом. Сейчас выделено 50 миллионов. Думаю, что по истечении времени вы выйдем на уровень прошлого года. Потому что это единственный способ облегчить потенциальным покупателям ситуацию», - обрисовал положение Александр Гришаев.

Он добавил, что в Пензенской области средняя цена на первичное жилье составляет 97,5 тыс. руб./кв. м, на «вторичку» - 61,8 тыс. руб./кв. м, она вообще самая низкая в Поволжье.

«Среднюю цену на квадрат для новостроек, предназначенных для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья, устанавливает регион. В Пензенской области она составляет 76 тыс. рублей за кв. м. Но многое зависит от того, где строится дом: есть и 110, и 120 тысяч за квадрат», - отметил министр.

В завершение он проинформировал, что в 2024 году в области будет введено около 982 тыс. кв. м жилья, жилищные условия должны улучшить 34 тысячи семей.

«Мы надеемся, что программа «Стимул» будет продлена. Подготовили предложения на 2005-2008 годы, отправим их в минстрой. Но многое будет зависеть от финансовой ситуации. Эта программа поддерживается всеми регионами, и хочется, чтобы она действовала и дальше», - резюмировал Александр Гришаев.