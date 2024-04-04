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Криминал

В Пензе мужчина обворовал хозяев незапертых квартир

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Судимый 40-летний пензенец проникал в чужие квартиры через незапертые двери и обворовывал владельцев. Мужчину нашли и задержали.

В начале марта в Октябрьском районе горожанин искал в подъездах домов двери, не закрытые на ключ, заходил в квартиры и похищал одежду, кошельки с картами и деньги.

По факту 3 краж возбудили уголовные дела. Мужчину нашли, он во всем признался и рассказал, что вещи выбросил, а деньги потратил.

В Пензе мужчина обворовал хозяев незапертых квартир

«Полицейскими установлена причастность пензенца к совершению аналогичного преступления на территории Железнодорожного района города», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

В Пензе мужчина обворовал хозяев незапертых квартир

Вору грозит до 6 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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