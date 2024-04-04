В Пензе мужчина обворовал хозяев незапертых квартир

04.04.2024 | 13:34

Судимый 40-летний пензенец проникал в чужие квартиры через незапертые двери и обворовывал владельцев. Мужчину нашли и задержали.

В начале марта в Октябрьском районе горожанин искал в подъездах домов двери, не закрытые на ключ, заходил в квартиры и похищал одежду, кошельки с картами и деньги.

По факту 3 краж возбудили уголовные дела. Мужчину нашли, он во всем признался и рассказал, что вещи выбросил, а деньги потратил.

«Полицейскими установлена причастность пензенца к совершению аналогичного преступления на территории Железнодорожного района города», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

Вору грозит до 6 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.