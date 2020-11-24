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Общество

В Пензе рассказали о генералиссимусе Александре Васильевиче Суворове

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«Я всю жизнь чувствовал себя полководцем, потому что с детства увлекался историей и знал, что родился в один день с Александром Васильевичем Суворовым», - рассказал профессор Владимир Первушкин.

Если генералиссимус Суворов известен всему миру своей «наукой побеждать» (под его руководством было выиграно больше 60 сражений), то профессора Первушкина знают как ученого-краеведа.

В день своего рождения Владимир Иванович говорил об исторических фактах. Суворов был на Пензенской земле несколько раз, в родовом имении. Теперь это село Суворово в Лунинском районе. С ним, а возможно, и с другой деревней в Сурском крае, связано одно из преданий.

«Управляющий ему написал: «У нас много парней, а девок нет», - и он закупил недостающее количество женщин из другого региона. А как их поженить? Построил по ранжиру, и они только в церкви встретились. И поженились так», - отметил Владимир Первушкин.

Но документальных подтверждений этому нет, так же как и историческому анекдоту, связанному с переходом через Альпы, где во время привала Суворов дал пензякам прозвище «толстопятые». Зато эта народная байка нашла отражение в городской скульптуре. В ноябре 2018-го в сквере «Копилка пословиц» под звуки оркестра с почти военными почестями открыли арт-объект.

За два года «Пензяку толстопятому» начистили нос до блеска и стерли бронзовый палец на ноге. Изучили и свиток.

Есть еще бюст генералиссимуса в Лунинском районе, где проводят фестиваль «Суворовская каша».

24 ноября военному стратегу и превосходному тактику Александру Суворову исполнилось 290 лет.

«Он был невысокого роста, худенький», - сообщил прохожий.

Он шел по следам добродетели и снискал истинную славу. Вот уже более полувека имя Александра Васильевича Суворова носит одна из центральных улиц города. А задолго до 1950 года в Пензе существовала улица Суворовская - теперь она известна как улица Куйбышева.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он шел по следам добродетели и снискал истинную славу
повезло ему. ведь и цЯрица катиш 2 - как истинная немка - видала своих нвропейских соседей... и в белых тапочках. в смысле до тапочек дело не доводили, но мочили этих исторических конкурентов по всех эМЖо порталах.

но европейцы что - они привычные к танго-аргентум - воевать обычная занятость на предмет стаж-опыт-приватизация соседского добра, что плохо лежало. в мифы не ввели, чай не наркоман маковый в турне с проверкой экономического обоснования шёлкового пути сашОК макЕдонский. ученик его заслуживает самого искреннего поклонения - как МЫСЛИТЕЛЬ и спаситель Родины, добрый дипломатический сосед туркам и европейским уркам - КУТУЗОВ МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

он закупил недостающее количество женщин из другого региона. А как их поженить? Построил по ранжиру, и они только в церкви встретились. И поженились так
Занимался воспроизводством крепостных?

Гость||

СПЕРАНКА (Сперанщина, Суворовка, Елизаветино), бывшая русская деревня Чубаровского сельсовета, в 6 км к востоку от него, на левом берегу р. Камзолы, в 23 км к юго-востоку от пгт Колышлей. Поселена между 1721 и 1747 гг. генерал-майором Василием Ивановичем Суворовым, отцом великого полководца. Крестьяне из села Сластухи Сердобского и деревень Пензенского уездов. В 1762 г. – деревня Суворовка, в середине 19 в. – Елизаветино, Суворово. С 1780 г. – Сердобского уезда Саратовской губернии. С 1860-х гг. – Трескинской волости. В 1795 году д. Суворовка кригс-цалмейстера Василия Сергеевича Суворова, 11 дворов, 50 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №278).

В начале 19 в. здесь получил 1736 десятин земли Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839), русский государственный деятель, в 1812–1819 гг. – пензенский губернатор. В 1829 г. своих крестьян Сперанский здесь не имел, отдавая обширные степные владения в оброк крестьянам окрестных селений для пастьбы скота, местные крестьяне оставались за Аркадием Суворовым, сыном великого полководца, затем за его внуком. После отмены крепостного права крестьяне вышли на дарственный надел от помещика Константина Аркадьевича Суворова-Италийского, внука великого полководца. В 1877 г. – 91 двор, деревянная церковь (построена в 1853 г. во имя св. праведницы Елизаветы на средства К.А. Суворова), 4 ветряные мельницы, поташня. Посвящение церкви праведнице Елизавете, возможно, связано с именем императрицы Елизаветы Алексеевны (1779-1826), супруги Александра I, проявлявшей сочувствие к рано овдовевшей матери К.А. Суворова Елене Александровне (урожденной Нарышкиной), своей фрейлине, оставшейся с четырьми малолетними детьми и разоренным имением из-за бытовой безалаберности мужа Аркадия Суворова. Возможно, императрица помогала детям Суворова материально и в успешной карьере. В 1910 г. работало земское одноклассное училище (в 1916 г. – 104 ученика, 2 учителя). В 1926, 1939, 1955 гг. – центр сельсовета. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза имени Булганина. Решением Пензенского облисполкома от 19.03.1986 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.

Численность населения (по годам): в 1795 – около 100, 1859 – 427, 1877 – 528, 1911 – 476, 1926 – 497, 1939 – оценочно 400, 1959 – 122 жителя.

Гость||

Екатери́на Вели́кая; урождённая Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская

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