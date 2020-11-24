В Пензе рассказали о генералиссимусе Александре Васильевиче Суворове

24.11.2020 | 20:33

«Я всю жизнь чувствовал себя полководцем, потому что с детства увлекался историей и знал, что родился в один день с Александром Васильевичем Суворовым», - рассказал профессор Владимир Первушкин.

Если генералиссимус Суворов известен всему миру своей «наукой побеждать» (под его руководством было выиграно больше 60 сражений), то профессора Первушкина знают как ученого-краеведа.

В день своего рождения Владимир Иванович говорил об исторических фактах. Суворов был на Пензенской земле несколько раз, в родовом имении. Теперь это село Суворово в Лунинском районе. С ним, а возможно, и с другой деревней в Сурском крае, связано одно из преданий.

«Управляющий ему написал: «У нас много парней, а девок нет», - и он закупил недостающее количество женщин из другого региона. А как их поженить? Построил по ранжиру, и они только в церкви встретились. И поженились так», - отметил Владимир Первушкин.

Но документальных подтверждений этому нет, так же как и историческому анекдоту, связанному с переходом через Альпы, где во время привала Суворов дал пензякам прозвище «толстопятые». Зато эта народная байка нашла отражение в городской скульптуре. В ноябре 2018-го в сквере «Копилка пословиц» под звуки оркестра с почти военными почестями открыли арт-объект.

За два года «Пензяку толстопятому» начистили нос до блеска и стерли бронзовый палец на ноге. Изучили и свиток.

Есть еще бюст генералиссимуса в Лунинском районе, где проводят фестиваль «Суворовская каша».

24 ноября военному стратегу и превосходному тактику Александру Суворову исполнилось 290 лет.

«Он был невысокого роста, худенький», - сообщил прохожий.

Он шел по следам добродетели и снискал истинную славу. Вот уже более полувека имя Александра Васильевича Суворова носит одна из центральных улиц города. А задолго до 1950 года в Пензе существовала улица Суворовская - теперь она известна как улица Куйбышева.