История Пензы: Часовне Михаила Архангела 25 лет

24.12.2025 | 07:41

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Рядом с Монументом воинской и трудовой славы находится еще одна пензенская достопримечательность - часовня в честь Михаила Архангела. Ее построили в 2000 году к 55-летию победы в Великой Отечественной войне. Часовня не случайно носит имя архистратига, возглавляющего святое воинство. Здесь нередко совершают панихиды в память о земляках, погибших во время боевых действий.

Всего на фронты Великой Отечественной войны из Пензенской области ушло около 300 тыс. человек, из них домой не вернулся каждый третий. Первые похоронки стали приходить в регион уже в начале июля 1941-го.

В это время фашисты реализовывали план «Барбаросса», вермахт упорно рвался к Москве. Чтобы остановить немецкие части, красноармейцы жертвовали собой. Так, 6 июля 1941 года по тревоге был поднят истребитель уроженца деревни Покровка (ныне Никольский район) Константина Анохина.

В небе он бился в одиночку против 5 боевых единиц противника и на своем Яке смог подбить один из них, но вскоре немцы подожгли и его самолет. Вместо того чтобы катапультироваться, Константин направил свою горящую машину на танковую колонну немцев.

Жертва стала ненапрасной. После подвига пилота удалось замедлить продвижение немецких частей на Витебск. Посмертно Константину Анохину присвоили звание Героя Советского Союза.

Под Москвой, на 41-м километре Ленинградского шоссе, стоит высокий обелиск. Он посвящен нашим землякам из 354-й стрелковой дивизии, которые сложили свои головы, пытаясь не пропустить врага к столице.