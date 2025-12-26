История Пензы: Старые дома на Ленина имеют особенность

26.12.2025 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Наверное, почти в каждом более-менее крупном городе нашей страны существует улица Ленина. В Пензе она находится в Заводском районе.

Поздно ночью 21 января 1924 года личный врач Владимира Ильича Отфрид Ферстер сделал последнюю запись о своем пациенте: «Больной скончался в результате кровоизлияния в мягкую мозговую оболочку».

Новость о смерти вождя мирового пролетариата ошарашила всю Россию. С того же дня к подмосковной резиденции в Горках началось целое паломничество. Пенза скорбела вместе со страной. В городе один за другим проходили траурные митинги. На одном из таких мероприятий рабочие трубочного завода (будущего ЗИФа) предложили назвать в честь руководителя страны Советов новый жилой городок.

В том же году сотрудники предприятия приступили к застройке будущего микрорайона. Первая улица, вдоль которой стояли деревянные бараки, получила имя Ленина. Именно здесь позже были построены и первые в городе 5-этажные кирпичные дома.

Несмотря на ускоренное создание жилого фонда, квартир для всех рабочих не хватало. В среднем на 1 человека приходилось 2,5 кв. м.

Первые пензенские 5-этажки от других строений подобного типа отличает один любопытный нюанс: на их крышах стоят симпатичные флюгеры в виде ласточек и петухов.