История Пензы: Символ СССР является городской достопримечательностью

22.12.2025 | 07:30

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

«В объятьях колосьев пшеницы / Купается шар голубой» - такие строки о советском гербе оставил поэт Юрий Песоцкий. Впрочем, увековечивали государственный символ советской эпохи не только в литературе, но и в камне. Прекрасный образец сохранился на улице Пушкина.

Массивный монумент на 3 колоннах достигает в высоту почти 15 метров, а зимой, когда листва не закрывает обзор, верхнюю кромку герба видно даже с Володарского. Памятный знак установили в 80-х годах прошлого века по инициативе горкома.

За всю пензенскую историю это был первый монумент подобного рода. Даже в дореволюционные времена государственный герб размещали разве что на крупных госучреждениях. Между прочим, это один из последних памятников в стране, посвященных государственным символам СССР.

Колосья пшеницы обвивает шелковая лента, на которой высечены названия 15 союзных республик. Всего через несколько лет после установки этого монумента «неразлучные подружки» разругаются и разбегутся. Впрочем, от этого памятник не растерял свой неповторимый винтажный шарм и величественность, напоминающую о былом могуществе шестой части суши.

На самом первом гербе Советского Союза было всего 6 ленточек - ровно столько республик до своей смерти успел присоединить Ленин. Некоторое время отдельно числилась и Карело-Финская ССР, но впоследствии Сталин ее упразднил.