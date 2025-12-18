История Пензы: Памятник Конституции в народе получил другое название

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
«Рабочий и колхозница» - так в шутку некоторые пензенцы называют монумент «Слава советской Конституции». Издалека и вправду можно подумать, что фигуры держатся за руки, но при ближайшем рассмотрении видно: рабочие несут книгу - главный закон страны.
Автор памятника - народный художник СССР Михаил Бабурин. Скульптор ставил себе совершенно другую задачу и не собирался повторять знаменитую композицию Веры Мухиной. По его задумке, памятник должен был символизировать победу рабочего класса и право на труд. Гарант, подкрепляющий его, - Конституция Советского Союза.
Но рабочий и колхозница с серпом и молотом все равно наталкивают на определенные ассоциации. Открытие монумента приурочили к выходу очередной Конституции СССР - в то время 4-й по счету. До 1977 года страна жила по сталинским законам.
Некоторые историки и юристы полагают, что главный документ государства эпохи Иосифа Виссарионовича был гораздо либеральнее брежневского. По нему, в частности, как бы допускалась многопартийность, а Леонид Ильич решил не церемониться и законодательно закрепил 6-й статьей главенствующую роль КПСС, тем самым окончательно обозначив монополию коммунистов на власть. Поправка продержалась до Горбачева.
С 4-й конституцией и умирал одряхлевший СССР. Новую, уже в Российской Федерации, принимал Борис Ельцин.
