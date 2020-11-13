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Общество

В Пензенской области за 5 лет уничтожили почти 50 тонн фруктов

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В Пензенской области в очередной раз уничтожили крупную партию груш. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в Россельхознадзоре.

30 октября специалисты остановили и проверили фуру, следовавшую из Москвы в Красноярск через Пензу транзитом.

В машине нашли 388 килограммов свежих груш, причем на деревянной таре были сорваны этикетки, присутствовали следы перемаркировки и спилов штампов.

Сопроводительных документов на груз у водителя не оказалось. Проверяющие решили изъять груши и уничтожить на полигоне ТБО.

«В отношении владельца груза - ООО «Алемос» Пензенской транспортной прокуратурой возбуждена проверка», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Уточняется, что всего с августа 2015 года в регионе уничтожили более 49 тонн запрещенной к ввозу продукции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
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Гость||

Достижение?

А что создали?

Гость||

Дебилы ! У нас что нет детских домов в Пензе и области ?????

Гость||

Вот они тупорылые воровские указы ! И эта погань себе это в достижение ставит ! Ну хотите вы отнять, отнимите и отдайте людям ! Население в нищете! Но эта погань настолько оторвана от народа и живет в своих лживых воровских отчетах ... что сия мерзость судит о стране которую показывает по телевизору.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уточняется, что всего с августа 2015 года в регионе уничтожили более 49 тонн
А как уничтожали? Поеданием? Хочу помочь Россельхознадзору в его нелегкой борьбе против груш, яблок и прочих фруктов. Готов взять на себя обязательство лично уничтожить до 15 кг этих продуктов в месяц.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

0 октября специалисты остановили и проверили фуру, следовавшую из Москвы в Красноярск через Пензу транзитом.
А то,что несколько лет под аэропортом китайцы не пойми из чего растили огурцы и помидоры засыпая это особо ядовитыми химикатами без каких либо документов на что либо это воры не замечали !? Сбывали десятками тысяч тонн ! Спрашивается почему ? Перекрытие от воровской едресни было ?

Гость||

страна дураков...

Гость||

Врут, тонн пять и то половину сьели по дороге, витамины же .....

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Уточняется, что всего с августа 2015 года в регионе уничтожили более 49 тонн
А как уничтожали? Поеданием? Хочу помочь Россельхознадзору в его нелегкой борьбе против груш, яблок и прочих фруктов. Готов взять на себя обязательство лично уничтожить до 15 кг этих продуктов в месяц.
15 кило в месяц, выходит полкило в день, да, вы не Дюймовочка, состоятельный крот вас замуж не возьмёт....

Гость||

Нашли чем гордиться, идиоты...

Гость||

Идиоты... Детям малоимущих бы раздали.

Хотя наверное это на бумажках они уничтожили, а так растащили по себе.

Гость||

Жрали сами шо до поносу! Уничтожители.

Гость||

А вырастили сколько за это время? Как бы ни ругали советское время, но там все было направлено на созидание. Теперь предметом гордости почему-то стало разрушение. Ломать - не строить.

Гость||

Гость писал(a):

15 кило в месяц, выходит полкило в день, да, вы не Дюймовочка, состоятельный крот вас замуж не возьмёт....
Не о себе думаю! О Родине пекусь.

Главное, чтобы детям эта санкционка не досталась.

Гость||

Ага, трактористы-бульдозеристы отличились, сьели по центнеру с каждой машины. Теперь это, просятся в книгу рекордов Гиннесова ..

Гость||

Хоть бы в зоопарк отдали

Имя: Гость
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