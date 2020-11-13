В Пензенской области за 5 лет уничтожили почти 50 тонн фруктов

13.11.2020 | 09:22

В Пензенской области в очередной раз уничтожили крупную партию груш. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в Россельхознадзоре.

30 октября специалисты остановили и проверили фуру, следовавшую из Москвы в Красноярск через Пензу транзитом.

В машине нашли 388 килограммов свежих груш, причем на деревянной таре были сорваны этикетки, присутствовали следы перемаркировки и спилов штампов.

Сопроводительных документов на груз у водителя не оказалось. Проверяющие решили изъять груши и уничтожить на полигоне ТБО.

«В отношении владельца груза - ООО «Алемос» Пензенской транспортной прокуратурой возбуждена проверка», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Уточняется, что всего с августа 2015 года в регионе уничтожили более 49 тонн запрещенной к ввозу продукции.