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Глас народа

Чемодановская свалка испортила пензенцу вид из окна

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Когда будет ликвидирована Чемодановская свалка? Таким вопросом задался житель региона Сергей, обратившийся в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

«Купили дачу шесть лет назад, свалки не было видно вообще, а сейчас «любуемся», как на горы Северного Кавказа, и дышим «экологически чистым» воздухом», - посетовал мужчина.

В марте этого года сообщалось, что чиновники задумались над установлением санитарно-защитной зоны для свалки, существующей много лет на окраине Пензы. Проведена ли эта процедура, пока не известно.

Как заявляли в городском УЖКХ, полигон на улице Осенней будет принимать отходы до 2028 года. Затем, по словам начальника управления Ильдара Усманова, можно будет использовать территорию поблизости.

Что касается строительства мусороперерабатывающего завода, то Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области в начале 2023-го уточнило, что ФАУ «Главгосэкспертиза России» проводит экспертизу проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий объекта.

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