Пензенским садоводам напомнили, как должна выглядеть упаковка семян

31.01.2024 | 10:33

Жители Пензенской области, имеющие наделы и дачные участки, уже сейчас начинают готовиться к предстоящему сезону, собираются сеять рассаду и приобретают пакетики с семенами.

Эксперты Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области напомнили о требованиях законодательства в сфере закупки и продажи семян сельскохозяйственных растений в мелкой расфасовке.

Такая тара должна иметь маркировку с указанием ботанического наименования растения на русском и латинском языках, названия сорта или гибрида.

Также обязательны сведения о производителе или импортере. Для юридического лица указывается его наименование и адрес, для индивидуального предпринимателя и физического лица - фамилия, имя, отчество и адрес регистрации по месту жительства.

Помимо этого, в информации должны быть прописаны номер партии семян, дата упаковки, масса или количество.

Если содержимое упаковки обработано химическим или биологическим препаратом, то требуется указание его названия.