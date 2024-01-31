Сетевое издание|18+|Среда|31 янв 2024|11:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенским садоводам напомнили, как должна выглядеть упаковка семян

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жители Пензенской области, имеющие наделы и дачные участки, уже сейчас начинают готовиться к предстоящему сезону, собираются сеять рассаду и приобретают пакетики с семенами.

Эксперты Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области напомнили о требованиях законодательства в сфере закупки и продажи семян сельскохозяйственных растений в мелкой расфасовке.

Такая тара должна иметь маркировку с указанием ботанического наименования растения на русском и латинском языках, названия сорта или гибрида.

Также обязательны сведения о производителе или импортере. Для юридического лица указывается его наименование и адрес, для индивидуального предпринимателя и физического лица - фамилия, имя, отчество и адрес регистрации по месту жительства.

Помимо этого, в информации должны быть прописаны номер партии семян, дата упаковки, масса или количество.

Если содержимое упаковки обработано химическим или биологическим препаратом, то требуется указание его названия.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте