Сетевое издание|18+|Понедельник|30 окт 2023|09:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В пензенские магазины попала сомнительная красная икра

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В магазинах по всей стране, в том числе и в Пензенской области, обнаружили почти 200 тонн икры неустановленного происхождения.

Как пишут «Известия», если расфасовать этот объем по столь популярным у покупателей баночкам в 140 граммов, то получится 1,5 млн штук.

Продукт в известные сети поставили фирмы сомнительного происхождения или же фантомные площадки. Какого качества сырье использовалось, неизвестно. Безопасна ли икра для потребителей, также неясно.

«Речь может идти о потере здоровья, потому что вся нелегальная икра добывается в неподготовленных условиях, хранится без выдержки температурного режима, узнать сроки годности такой продукции также не представляется возможным», - пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

По закону сомнительный продукт должен быть изъят из оборота. Как пишет издание, пока представители бизнеса не получали соответствующих предписаний или предостережений.

Россельхознадзор, специалисты которого и выявили нелегальную икру, обратился в Следственный комитет, МВД и прокуратуру с просьбой принять меры реагирования.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте