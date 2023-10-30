В пензенские магазины попала сомнительная красная икра

30.10.2023 | 08:10

В магазинах по всей стране, в том числе и в Пензенской области, обнаружили почти 200 тонн икры неустановленного происхождения.

Как пишут «Известия», если расфасовать этот объем по столь популярным у покупателей баночкам в 140 граммов, то получится 1,5 млн штук.

Продукт в известные сети поставили фирмы сомнительного происхождения или же фантомные площадки. Какого качества сырье использовалось, неизвестно. Безопасна ли икра для потребителей, также неясно.

«Речь может идти о потере здоровья, потому что вся нелегальная икра добывается в неподготовленных условиях, хранится без выдержки температурного режима, узнать сроки годности такой продукции также не представляется возможным», - пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

По закону сомнительный продукт должен быть изъят из оборота. Как пишет издание, пока представители бизнеса не получали соответствующих предписаний или предостережений.

Россельхознадзор, специалисты которого и выявили нелегальную икру, обратился в Следственный комитет, МВД и прокуратуру с просьбой принять меры реагирования.