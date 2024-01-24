Пензенец обнаружил снежную свалку под новым путепроводом

Пензенец Константин рассказал о новой снежной свалке, которая появилась в Первомайском районе вблизи реки Пензы.
По его словам, снег КамАЗы сваливают под новый путепровод, который соединяет улицы Центральную (микрорайон Гидрострой) и 40 лет Октября (Кривозерье).
«А как вы можете прокомментировать появление новой свалки снега вблизи реки Пензы, снова ответственные лица в нужный момент глаза закрыли?» - написал Константин в телеграм-канале главы города Александра Басенко в среду, 24 января.
К сообщению он прикрепил видео- и фотоматериалы. В объектив камеры попали КамАЗ, по всей видимости, избавляющийся от снега, трактор, который работает на свалке, и сами снежные насыпи.
Пока официального ответа Константину не поступило.
Ранее пензенцы затронули вопрос о снежной свалке в Арбековском лесу, их волновал вред, который полигон может нанести почве и окружающей среде. Представитель городского управления ЖКХ ответил, что площадка в районе Окружной не является частью лесного массива, а после таяния снега проведут рекультивацию и вывезут отложения на другой полигон.
Фото, видео Константина Плачинды.
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