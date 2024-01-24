Сетевое издание|18+|Среда|24 янв 2024|20:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Снег |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Пензенец обнаружил снежную свалку под новым путепроводом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенец Константин рассказал о новой снежной свалке, которая появилась в Первомайском районе вблизи реки Пензы.

По его словам, снег КамАЗы сваливают под новый путепровод, который соединяет улицы Центральную (микрорайон Гидрострой) и 40 лет Октября (Кривозерье).

«А как вы можете прокомментировать появление новой свалки снега вблизи реки Пензы, снова ответственные лица в нужный момент глаза закрыли?» - написал Константин в телеграм-канале главы города Александра Басенко в среду, 24 января.

К сообщению он прикрепил видео- и фотоматериалы. В объектив камеры попали КамАЗ, по всей видимости, избавляющийся от снега, трактор, который работает на свалке, и сами снежные насыпи.

Пензенец обнаружил снежную свалку под новым путепроводом

Пока официального ответа Константину не поступило.

Пензенец обнаружил снежную свалку под новым путепроводом

Ранее пензенцы затронули вопрос о снежной свалке в Арбековском лесу, их волновал вред, который полигон может нанести почве и окружающей среде. Представитель городского управления ЖКХ ответил, что площадка в районе Окружной не является частью лесного массива, а после таяния снега проведут рекультивацию и вывезут отложения на другой полигон.

Фото, видео Константина Плачинды.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте