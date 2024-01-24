Пензенец обнаружил снежную свалку под новым путепроводом

24.01.2024 | 19:40

Пензенец Константин рассказал о новой снежной свалке, которая появилась в Первомайском районе вблизи реки Пензы.

По его словам, снег КамАЗы сваливают под новый путепровод, который соединяет улицы Центральную (микрорайон Гидрострой) и 40 лет Октября (Кривозерье).

«А как вы можете прокомментировать появление новой свалки снега вблизи реки Пензы, снова ответственные лица в нужный момент глаза закрыли?» - написал Константин в телеграм-канале главы города Александра Басенко в среду, 24 января.

К сообщению он прикрепил видео- и фотоматериалы. В объектив камеры попали КамАЗ, по всей видимости, избавляющийся от снега, трактор, который работает на свалке, и сами снежные насыпи.

Пока официального ответа Константину не поступило.

Ранее пензенцы затронули вопрос о снежной свалке в Арбековском лесу, их волновал вред, который полигон может нанести почве и окружающей среде. Представитель городского управления ЖКХ ответил, что площадка в районе Окружной не является частью лесного массива, а после таяния снега проведут рекультивацию и вывезут отложения на другой полигон.

Фото, видео Константина Плачинды.