На свалку снега под новым путепроводом отправят чиновников

Администрация Пензы непричастна к вывозу снега на полигон под новым путепроводом в Первомайском районе.
Такой ответ поступил горожанину Константину, который ранее обратил внимание главы Пензы на эту снежную свалку.
«Складирование снега, вывозимого с улично-дорожной сети города Пензы во время зимней уборки 2023-2024 годов определено на площадке в районе ул. Перспективной. Муниципалитет к вывозу и хранению снега на участке в районе моста на ул. 40 лет Октября отношения не имеет. Администрация Первомайского района выйдет на место с целью выяснения информации и фиксации фактов нарушения благоустройства для направления данных материалов в ГИБДД», - пояснил мужчине представитель управления ЖКХ Пензы.
Судя по фото- и видеоматериалам, которые Константин прикрепил к своему сообщению в телеграм-канале главы города, снег на свалку, расположенную под новым мостом, который соединяет улицы Центральную (микрорайон Гидрострой) и 40 лет Октября (Кривозерье), вывозят КамАЗы. Кроме того, на полигоне работает и трактор.
Зона считается водоохранной, поскольку рядом протекает река Пенза.
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