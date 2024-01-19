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Общество

Вывоз снега: участок в районе леса пообещали рекультивировать

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Территорию в районе Арбековского леса, куда свозят снег с улицы Московской и из центральных скверов города, рекультивируют. Об этом заявило Управление ЖКХ Пензы.

Острая тема, волнующая многих, поднята на странице центра управления регионом во «ВКонтакте».

«Почему который год подряд в Арбековском лесу действует снежный полигон, не имеющий даже должного покрытия, препятствующего просачиванию токсикантов и канцерогенов в почву и подземные воды? Кто ответственен за размещение в этой ценнейшей рекреационной зоне столь опасного объекта?» - поинтересовался пользователь Алексей С.

Представитель городского управления ЖКХ пояснил, что площадка в районе Окружной не является частью лесного массива.

«Ранее длительное время здесь располагались сооружения, относящиеся к воинской части. По «Правилам землепользования и застройки города Пензы» земельный участок находится в территориальной зоне режимных объектов ограниченного доступа. Вид его разрешенного использования - коммунальное обслуживание», - говорится в ответе.

Подчеркивается, что, после того как снег здесь полностью растает, сотрудники МБУ «Пензавтодор» проведут рекультивацию и вывезут отложения на другой полигон.

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