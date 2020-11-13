В Пензе ковид-диссидентов начали высаживать из автобусов

13.11.2020 | 12:08

В пятницу, 13 ноября, на совещании в администрации Пензы обсудили меры борьбы с распространением коронавируса.

«Ситуация в Пензе остается стабильно неблагополучной. В структуре заболеваемости преобладают лица пенсионного возраста, которые в основном заражаются при контакте с родными. Вероятность заражения существует в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте», - сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Роспотребнадзор.

Подчеркивается, что тому способствует пренебрежение масками среди пассажиров и обслуживающего персонала.

«По итогам межведомственных рейдов выявлено, что если 96% кондукторов и водителей соблюдают масочный режим, то среди пассажиров эти цифры намного ниже», - добавили в пресс-службе.

Начальник городского управления транспорта и связи Михаил Глушков уточнил, что маску нужно надевать не в салоне, а перед посадкой в общественный транспорт, и не снимать до конца поездки.

«С сегодняшнего дня перевозчики выпускают на линии группы контролеров, которые будут производить высадку граждан без средств индивидуальной защиты - без возмещения стоимости проезда», - подчеркнул он.

10 ноября врио председателя регионального правительства Николай Симонов дал поручение выработать механизм снятия с рейсов автобусов с пассажирами или водителями без масок.

О том, что более 55% жителей Пензенской области не соблюдают масочный режим в общественном транспорте и торговых центрах, 9-го числа сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Она предложила усилить режим ограничений для снижения риска распространения коронавируса в Сурском крае и еще нескольких регионах страны.