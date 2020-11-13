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Общество

В Пензе ковид-диссидентов начали высаживать из автобусов

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В пятницу, 13 ноября, на совещании в администрации Пензы обсудили меры борьбы с распространением коронавируса.

«Ситуация в Пензе остается стабильно неблагополучной. В структуре заболеваемости преобладают лица пенсионного возраста, которые в основном заражаются при контакте с родными. Вероятность заражения существует в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте», - сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Роспотребнадзор.

Подчеркивается, что тому способствует пренебрежение масками среди пассажиров и обслуживающего персонала.

«По итогам межведомственных рейдов выявлено, что если 96% кондукторов и водителей соблюдают масочный режим, то среди пассажиров эти цифры намного ниже», - добавили в пресс-службе.

Начальник городского управления транспорта и связи Михаил Глушков уточнил, что маску нужно надевать не в салоне, а перед посадкой в общественный транспорт, и не снимать до конца поездки.

«С сегодняшнего дня перевозчики выпускают на линии группы контролеров, которые будут производить высадку граждан без средств индивидуальной защиты - без возмещения стоимости проезда», - подчеркнул он.

10 ноября врио председателя регионального правительства Николай Симонов дал поручение выработать механизм снятия с рейсов автобусов с пассажирами или водителями без масок.

О том, что более 55% жителей Пензенской области не соблюдают масочный режим в общественном транспорте и торговых центрах, 9-го числа сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Она предложила усилить режим ограничений для снижения риска распространения коронавируса в Сурском крае и еще нескольких регионах страны.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

перевозчики выпускают на линии группы контролеров
Каких еще контролеров? У них прав никаких нет. Полиция совместно с администраций города должны этим заниматься, и не просто высаживать, а составлять протоколы.

Гость||

Приехали, масочная полиция в действии.

Гость||

а пусть идут на три буквы высаживальщики , чем же поможет гигиеническая маска против злого "вируса"?

Гость||

Да наденьте уж это маски, не злите окружающих. А то получите по башке

Гость||

Неплохо бы ещё эти автобусы мыть, а салоны обрабатывать, а то об этом говорят,а в салонах грязь непролазная. Не только в масках дело, не надо валить свои беды на народ!

Гость||

А кстати что там с проездом, завтра по 32?

Гость||

Пусть пешком ходят, польза для лёгких, скоро на лыжах могут бегать, везде свои плюсы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В структуре заболеваемости преобладают лица пенсионного возраста
Кто бы сомневался. Самые упорные и бестолковые масочники.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«С сегодняшнего дня перевозчики выпускают на линии группы контролеров, которые будут производить высадку граждан без средств индивидуальной защиты - без возмещения стоимости проезда», - подчеркнул он.
А вот это уже не законно,ждём массовых исков.)))

Гость||

А кстати что там с проездом, завтра по 32?

Гость||

Протоколы нужно на всей пойманных составлять. Не хочешь одевать маску - драпай пешком. Где полиция?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

10 ноября врио председателя регионального правительства Николай Симонов дал поручение выработать механизм снятия с рейсов автобусов с пассажирами или водителями без масок.
Если все же жить по законам РФ ,то как бы они не выёживались,но данные гигиенические маски не являются по законам индивидуальными средствами защиты и не подлежат обязательной сертификации,а значит все их потуги не законны.А вот с реальными средствами защиты пока кроме врачей ни кого не видел.

Гость||

Маски опасны для здоровья. Для хроников тем более.

Гость||

Гость писал(a):

Маски опасны для здоровья. Для хроников тем более.
Это точно.

Гость||

Люди должны дышать кислородо а не углекислым газом.

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Имя: Гость
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