В Пензенской области ограничат выезд на трассу Саратов - Нижний Новгород

08.11.2020 | 10:46

С 15 ноября в Пензенской области ограничат выезд на федеральную трассу Саратов - Нижний Новгород. Речь идет об участке дороги от улицы Автомобилистов села Богословка.

«Перекрывать дорогу будут ежедневно с 8:00 до 17:00 в период до 20 декабря. То есть движение автотранспорта будет возможным после 17:00 до 8:00 следующего дня», - пояснили в пресс-службе регионального минстроя.

Уточняется, что на участке дороги регионального значения будут вырубать и опиливать аварийно опасные деревья.

«Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит заблаговременно выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе.