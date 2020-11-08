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Общество

В Пензенской области ограничат выезд на трассу Саратов - Нижний Новгород

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С 15 ноября в Пензенской области ограничат выезд на федеральную трассу Саратов - Нижний Новгород. Речь идет об участке дороги от улицы Автомобилистов села Богословка.

«Перекрывать дорогу будут ежедневно с 8:00 до 17:00 в период до 20 декабря. То есть движение автотранспорта будет возможным после 17:00 до 8:00 следующего дня», - пояснили в пресс-службе регионального минстроя.

Уточняется, что на участке дороги регионального значения будут вырубать и опиливать аварийно опасные деревья.

«Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит заблаговременно выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Распилят всю тополиную аллею? Демоны!

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