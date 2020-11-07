В Пензенской области на обустройство общественных мест направят 350 млн

07.11.2020 | 12:38

36 муниципальных образований Пензенской области приняли в 2020 году участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды». В перечень объектов для благоустройства вошло 72 пункта - 29 дворов и 43 общественные территории.

На эти цели было потрачено 393,9 млн рублей. Львиную долю средств - 372,9 млн - выделил федеральный бюджет, 17,2 млн - средства муниципальных образований, еще 3,8 млн добавила областная казна.

Сейчас завершены работы на 71 объекте. Одновременно готовится программа на 2021 год.

Планируется, что объем финансирования составит 350,1 млн рублей. 333,3 млн поступят из федерального бюджета, 13,5 млн составят муниципальные деньги и 3,4 млн - средства области.

«Бюджетные средства будут направлены на благоустройство 58 объектов - 20 дворовых территорий и 38 общественных пространств», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.