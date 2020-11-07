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Общество

В Пензенской области на обустройство общественных мест направят 350 млн

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36 муниципальных образований Пензенской области приняли в 2020 году участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды». В перечень объектов для благоустройства вошло 72 пункта - 29 дворов и 43 общественные территории.

На эти цели было потрачено 393,9 млн рублей. Львиную долю средств - 372,9 млн - выделил федеральный бюджет, 17,2 млн - средства муниципальных образований, еще 3,8 млн добавила областная казна.

Сейчас завершены работы на 71 объекте. Одновременно готовится программа на 2021 год.

Планируется, что объем финансирования составит 350,1 млн рублей. 333,3 млн поступят из федерального бюджета, 13,5 млн составят муниципальные деньги и 3,4 млн - средства области.

«Бюджетные средства будут направлены на благоустройство 58 объектов - 20 дворовых территорий и 38 общественных пространств», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото uprgkh.pnzreg.ru
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Гость||

Лучше бы на закупку лекарств для больниц направили

Гость||

Больше кентавров хороших и разных!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

333,3 млн поступят из федерального бюджета
Почему в обход федеральных постановлений принимается решение об увеличении тарифа на кап.ремонт аж НА 27%!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Планируется, что объем финансирования составит 350,1 млн рублей. 333,3 млн поступят из федерального бюджета, 13,5 млн составят муниципальные деньги и 3,4 млн - средства области.
Теперь понятно за чей счет обустраиваются элитные закрытые дворики.

Гость||

Ох, пили пила.

Гость||

Отличное фото! Детских аттракцион за решеткой.

Гость||

Нас обворовывают в открытую

Имя: Гость
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