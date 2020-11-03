В Пензе юные волонтеры будут выезжать на пожары вместе с МЧС

03.11.2020 | 18:40

Теперь между сотрудниками МЧС и волонтерами существует круговая порука. Управление надзорной деятельности и молодежь Общероссийского народного фронта заключили соглашение о сотрудничестве. Люди в форме прежде всего ожидают от студентов усиления профилактической работы.

«Они помогают нам разъяснять гражданам Пензенской области соблюдение требований пожарной безопасности. Больше охват людей, и чаще мы напоминаем людям о правильных действиях. Это сохраненная жизнь», - пояснила старший дознаватель УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова.

У молодежи запросы куда более смелые.

«Создана группа быстрого реагирования. Волонтеры будут выезжать на места возгораний с сотрудниками МЧС, помогать в тушении пожаров и дальше выявлять причину возгорания», - рассказала активист «Молодежки ОНФ» Юлия Гришачева.

Первая встреча нового сообщества была ознакомительной. Волонтерам показали оборудование, которое используют спасатели, а девушки попробовали сдать норматив по облачению в боевую одежду пожарного.

Члены нового подразделения станут собираться и обучаться спасательному делу раз в неделю. Практическая работа будет зависеть от сложившейся обстановки.