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Общество

В Пензе юные волонтеры будут выезжать на пожары вместе с МЧС

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Теперь между сотрудниками МЧС и волонтерами существует круговая порука. Управление надзорной деятельности и молодежь Общероссийского народного фронта заключили соглашение о сотрудничестве. Люди в форме прежде всего ожидают от студентов усиления профилактической работы.

«Они помогают нам разъяснять гражданам Пензенской области соблюдение требований пожарной безопасности. Больше охват людей, и чаще мы напоминаем людям о правильных действиях. Это сохраненная жизнь», - пояснила старший дознаватель УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова.

У молодежи запросы куда более смелые.

«Создана группа быстрого реагирования. Волонтеры будут выезжать на места возгораний с сотрудниками МЧС, помогать в тушении пожаров и дальше выявлять причину возгорания», - рассказала активист «Молодежки ОНФ» Юлия Гришачева.

Первая встреча нового сообщества была ознакомительной. Волонтерам показали оборудование, которое используют спасатели, а девушки попробовали сдать норматив по облачению в боевую одежду пожарного.

Члены нового подразделения станут собираться и обучаться спасательному делу раз в неделю. Практическая работа будет зависеть от сложившейся обстановки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Девушки-волонтёры в составе группы быстрого реагирования прибывают на место возгорания , разворачивают рукав, локализуют и ликвидируют. Их награждают и потными ладошками прижимают к груди медали.

ОНФ ты совсем больной? На больные фантазии бюджет пилишь?

Гость||

Есть уже подобные детишки - полотеры

Типа поисковики из Лизы.

Тоже делают вид что помогают, и типа от них польза есть

Гость||

Гость писал(a):

Девушки-волонтёры в составе группы быстрого реагирования ... локализуют и ликвидируют
Не смешите мои сапоги

Гость||

Детишки будут способствовать тому, чтобы не погасло раньше времени!

Имя: Гость
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