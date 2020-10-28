Троллейбусы: мэр Пензы ответил на открытое письмо перевозчика

28.10.2020 | 14:13

Мэр Пензы Андрей Лузгин ответил на открытое письмо Александра Кровякова, генерального директора ООО «Универсал Сервис», занимающегося перевозкой пассажиров электротранспортом.

Он сделал это во время прямой линии в соцсетях в среду, 28 октября.

Кровяков обозначил ряд проблем, с которыми пришлось столкнуться его организации: задолженность в размере 16 млн рублей перед перевозчиком, новое условие в рамках аукциона на ноябрь - оснащение машин системами видеофиксации и автоматизированными средствами учета пассажиропотока.

«Вызывает удивление такое неожиданно быстрое решение УТИС решить эту задачу именно к ноябрю 2020 года. С какой целью УТИС устанавливает такие сжатые сроки? Не идет ли это вразрез с вашими заявлениями? Хорошо ли в УТИС понимают объем этой работы? Может, управление, наоборот, этим хочет вынудить перевозчиков отказаться от участия в аукционе и списать на перевозчика вину за срыв перевозок? Не проще ли эту задачу внести в условия аукциона на 2021 год? Что изменится, если оставшиеся два месяца года электротранспорт будет работать в том же формате, что и сейчас?» - писал гендиректор.

Андрей Лузгин пояснил, что троллейбусы принадлежат частной компании и стоимость проезда в них субсидируется муниципалитетом.

«Поездка стоит 20 рублей, плюс 17-18 рублей мы оплачиваем в рамках муниципального контракта», - уточнил он.

«Что касается требований по транспортной безопасности, они касаются всех перевозчиков, включение их в контракт, на мой взгляд, обоснованно», - заявил Лузгин.

В этот же день на вопрос о троллейбусах отвечал и губернатор Иван Белозерцев. Он напомнил, что в областном центре объем перевозок граждан этими машинами не превышает 5%.

«Вопрос, который сейчас рассматривается: оставить их, закупать новые или перейти на автобусы большой вместимости? Это сейчас решает городская власть. Чтобы троллейбусы работали, дотации из бюджета на разницу в тарифе составляют 100 млн рублей. Это большие деньги. Я дал поручение главе администрации внимательно рассмотреть этот вопрос», - высказался Белозерцев.