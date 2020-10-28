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Общество

Троллейбусы: мэр Пензы ответил на открытое письмо перевозчика

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Мэр Пензы Андрей Лузгин ответил на открытое письмо Александра Кровякова, генерального директора ООО «Универсал Сервис», занимающегося перевозкой пассажиров электротранспортом.

Он сделал это во время прямой линии в соцсетях в среду, 28 октября.

Кровяков обозначил ряд проблем, с которыми пришлось столкнуться его организации: задолженность в размере 16 млн рублей перед перевозчиком, новое условие в рамках аукциона на ноябрь - оснащение машин системами видеофиксации и автоматизированными средствами учета пассажиропотока.

«Вызывает удивление такое неожиданно быстрое решение УТИС решить эту задачу именно к ноябрю 2020 года. С какой целью УТИС устанавливает такие сжатые сроки? Не идет ли это вразрез с вашими заявлениями? Хорошо ли в УТИС понимают объем этой работы? Может, управление, наоборот, этим хочет вынудить перевозчиков отказаться от участия в аукционе и списать на перевозчика вину за срыв перевозок? Не проще ли эту задачу внести в условия аукциона на 2021 год? Что изменится, если оставшиеся два месяца года электротранспорт будет работать в том же формате, что и сейчас?» - писал гендиректор.

Андрей Лузгин пояснил, что троллейбусы принадлежат частной компании и стоимость проезда в них субсидируется муниципалитетом.

«Поездка стоит 20 рублей, плюс 17-18 рублей мы оплачиваем в рамках муниципального контракта», - уточнил он.

«Что касается требований по транспортной безопасности, они касаются всех перевозчиков, включение их в контракт, на мой взгляд, обоснованно», - заявил Лузгин.

В этот же день на вопрос о троллейбусах отвечал и губернатор Иван Белозерцев. Он напомнил, что в областном центре объем перевозок граждан этими машинами не превышает 5%.

«Вопрос, который сейчас рассматривается: оставить их, закупать новые или перейти на автобусы большой вместимости? Это сейчас решает городская власть. Чтобы троллейбусы работали, дотации из бюджета на разницу в тарифе составляют 100 млн рублей. Это большие деньги. Я дал поручение главе администрации внимательно рассмотреть этот вопрос», - высказался Белозерцев.

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Гость||

ИИИИ, где же решение ????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В этот же день на вопрос о троллейбусах отвечал и губернатор Иван Белозерцев. Он напомнил, что в областном центре объем перевозок граждан этими машинами не превышает 5%.
Тот же Глушков писал об 10 % и 6 млн пассажиров. Белозерцев занижает статистику.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

условие в рамках аукциона на ноябрь - оснащение машин системами видеофиксации и автоматизированными средствами учета пассажиропотока.
penzainform.ru писал(a):
«Что касается требований по транспортной безопасности, они касаются всех перевозчиков, включение их в контракт, на мой взгляд, обоснованно», - заявил Лузгин.
У остальных перевозчиков контракты действующие и включить этот дополнительный пункт туда не представляется возможным...

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