Сетевое издание|18+|Понедельник|19 окт 2020|20:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе начали убирать опавшие с деревьев листья

Печать

Желтый шуршащий ковер из опавших листьев на улицах города хорош до поры до времени. Пойдут дожди, и осенняя картина будет уже не такой яркой, особенно под ногами пешеходов. Поэтому уже теперь, когда деревья стремительно сбрасывают убранство, надо браться за грабли.

«Это само собой разумеющееся, и будет вид цивильный. В лесу нравится, а в городе - нет», - отметил мужчина.

«Убирать нужно, тротуар особенно. А так, чтобы всю листву убирать, я не знаю... Она же нужна для круговорота в природе», - рассказал пенсионер.

«Не нужно ее убирать. Она закроет землю, снег упадет - и деревья с травой, цветы и клумбы не замерзнут. А весной уже убрать», - заявила прохожая.

Пока на улицах Пензы работников с инвентарем можно увидеть лишь в центральных скверах. Там наводят порядок, сгребая опавшую листву. В зоне ответственности сотрудников муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» и газоны вдоль дорог, но только те, по которым заключен контракт на уборку.

К работам приступили несколько дней назад. Ждали, когда деревья покажут свою наготу.

«На сегодняшний день четыре единицы техники, 86 человек рабочих. Убираются, где скверы, тротуары и красные линии по городу», - сообщил зам. директора МУП «Зеленое хозяйство» Ислям Кутуев.

Несколько лет назад в областном центре решили в зиму не убирать листву. В итоге она превратилась в месиво, особенно на тротуарах.

«Была такая практика, некоторые люди говорили, что листву надо оставлять, что зимой перегниет и будет нормально, а слой большой и не все перегнивает. Мы оставили чуть-чуть, ничего не будет, весной прочесываем еще», - пояснил Ислям Кутуев.

Сотрудники уже другой организации метут листву, сбившуюся в кучи, и на дорогах. Если от нее не избавиться, то ливневые решетки к сезону дождей будут забиты.

Что же касается территорий около домов, то там все в руках жильцов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А на газонах это не перегной?

Гость||

И на хрена про это писать? Великое событие?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте