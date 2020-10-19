В Пензе начали убирать опавшие с деревьев листья

19.10.2020 | 19:03

Желтый шуршащий ковер из опавших листьев на улицах города хорош до поры до времени. Пойдут дожди, и осенняя картина будет уже не такой яркой, особенно под ногами пешеходов. Поэтому уже теперь, когда деревья стремительно сбрасывают убранство, надо браться за грабли.

«Это само собой разумеющееся, и будет вид цивильный. В лесу нравится, а в городе - нет», - отметил мужчина.

«Убирать нужно, тротуар особенно. А так, чтобы всю листву убирать, я не знаю... Она же нужна для круговорота в природе», - рассказал пенсионер.

«Не нужно ее убирать. Она закроет землю, снег упадет - и деревья с травой, цветы и клумбы не замерзнут. А весной уже убрать», - заявила прохожая.

Пока на улицах Пензы работников с инвентарем можно увидеть лишь в центральных скверах. Там наводят порядок, сгребая опавшую листву. В зоне ответственности сотрудников муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» и газоны вдоль дорог, но только те, по которым заключен контракт на уборку.

К работам приступили несколько дней назад. Ждали, когда деревья покажут свою наготу.

«На сегодняшний день четыре единицы техники, 86 человек рабочих. Убираются, где скверы, тротуары и красные линии по городу», - сообщил зам. директора МУП «Зеленое хозяйство» Ислям Кутуев.

Несколько лет назад в областном центре решили в зиму не убирать листву. В итоге она превратилась в месиво, особенно на тротуарах.

«Была такая практика, некоторые люди говорили, что листву надо оставлять, что зимой перегниет и будет нормально, а слой большой и не все перегнивает. Мы оставили чуть-чуть, ничего не будет, весной прочесываем еще», - пояснил Ислям Кутуев.

Сотрудники уже другой организации метут листву, сбившуюся в кучи, и на дорогах. Если от нее не избавиться, то ливневые решетки к сезону дождей будут забиты.

Что же касается территорий около домов, то там все в руках жильцов.