Число жертв коронавируса в регионе приблизилось к 140

10.10.2020 | 08:51

Вечером в пятницу, 9 октября, в региональном оперативном штабе сообщили о смерти пензенца 1959 года рождения. Причиной гибели мужчины названа коронавирусная пневмония.

У умершего были такие сопутствующие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет 2-го типа.

Это 139 жертва коронавируса в региона. С начала эпидемии опасный вирус унес жизнь 65 мужчин и 74 женщин.

За сутки из больниц медики выписали 77 человек, всего выздоровели 9 597.

На 9 октября число случаев коронавируса в области достигло 11 767, суточный прирост пациентов за сутки - 107.