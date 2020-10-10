Число жертв коронавируса в регионе приблизилось к 140

Вечером в пятницу, 9 октября, в региональном оперативном штабе сообщили о смерти пензенца 1959 года рождения. Причиной гибели мужчины названа коронавирусная пневмония.
У умершего были такие сопутствующие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет 2-го типа.
Это 139 жертва коронавируса в региона. С начала эпидемии опасный вирус унес жизнь 65 мужчин и 74 женщин.
За сутки из больниц медики выписали 77 человек, всего выздоровели 9 597.
На 9 октября число случаев коронавируса в области достигло 11 767, суточный прирост пациентов за сутки - 107.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):
Короновирусный госмедтеррор - не аналог "красного террора", а "высшая мера медицинского гуманизЬма".