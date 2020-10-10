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Общество

Число жертв коронавируса в регионе приблизилось к 140

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Вечером в пятницу, 9 октября, в региональном оперативном штабе сообщили о смерти пензенца 1959 года рождения. Причиной гибели мужчины названа коронавирусная пневмония.

У умершего были такие сопутствующие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет 2-го типа.

Это 139 жертва коронавируса в региона. С начала эпидемии опасный вирус унес жизнь 65 мужчин и 74 женщин.

За сутки из больниц медики выписали 77 человек, всего выздоровели 9 597.

На 9 октября число случаев коронавируса в области достигло 11 767, суточный прирост пациентов за сутки - 107.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

У умершего были такие сопутствующие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет 2-го типа.

Короновирусный госмедтеррор - не аналог "красного террора", а "высшая мера медицинского гуманизЬма".

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять ВСЕ требования Роспотребнадзора? Обеспечте людей масками бесплатно или по минимальной цене.

Болезнь можно победить только сообща. Берегите себя и своих близких.

Всем здоровья.

Гость||

Ну ка масочки одели все.коронавирус он такой.

Гость||

Ложь и обман везде и во всём!

Гость||

Гость писал(a):

Ложь и обман везде и во всём!
И на ЯРМАРКЕ сегодня?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

суточный прирост пациентов за сутки
ну, вы держитесь там...

Гость||

А в бункере хорошо, можно поговорить с рожами на экранах, ручку побросать. А в лесу с бессловесными грибами еще лучше, им можно бОшки поотрезать, вместе со шляпками, и ощутить себя, наконец хозяином на земле.

Гость||

Когда же мы услышим,что от короны умер полностью здоровый человек? Такой случай был?

Гость||

Сколько за это время умерло от онкологии?

Давайте полную статистику по всем болезням.

Гость||

Полностью здоровый? Как найдут такого - так и услышим. Явно не раньше.

Имя: Гость
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