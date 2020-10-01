На Бакунинском мосту монтируют балки пролетов

01.10.2020 | 13:58

В четверг, 1 октября, администрация Пензы проинформировала о том, на каком этапе находится реконструкция Бакунинского моста.

На левом берегу ведется устройство лестничных сходов, временных опор для монтажа металлического пролетного строения. Идет сборка и сварка блоков пролетного строения, их покраска.

На правобережье продолжается возведение секции подпорной стены.

«Реконструкция идет по графику», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Бакунинский мост закрылся 19 сентября 2019 года. В связи с этим изменились маршруты транспорта в Пензе и Заречном, появились новые остановки.

Реконструкция оценивается в 936 миллионов рублей. Открытие обновленного моста запланировано на третий квартал 2021 года. Проектом предусмотрены трехполосное движение, пешеходные связи и велосипедная дорожка.