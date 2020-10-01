На Бакунинском мосту монтируют балки пролетов

В четверг, 1 октября, администрация Пензы проинформировала о том, на каком этапе находится реконструкция Бакунинского моста.
На левом берегу ведется устройство лестничных сходов, временных опор для монтажа металлического пролетного строения. Идет сборка и сварка блоков пролетного строения, их покраска.
На правобережье продолжается возведение секции подпорной стены.
«Реконструкция идет по графику», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Бакунинский мост закрылся 19 сентября 2019 года. В связи с этим изменились маршруты транспорта в Пензе и Заречном, появились новые остановки.
Реконструкция оценивается в 936 миллионов рублей. Открытие обновленного моста запланировано на третий квартал 2021 года. Проектом предусмотрены трехполосное движение, пешеходные связи и велосипедная дорожка.
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