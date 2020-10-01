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Общество

На Бакунинском мосту монтируют балки пролетов

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В четверг, 1 октября, администрация Пензы проинформировала о том, на каком этапе находится реконструкция Бакунинского моста.

На левом берегу ведется устройство лестничных сходов, временных опор для монтажа металлического пролетного строения. Идет сборка и сварка блоков пролетного строения, их покраска.

На правобережье продолжается возведение секции подпорной стены.

«Реконструкция идет по графику», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Бакунинский мост закрылся 19 сентября 2019 года. В связи с этим изменились маршруты транспорта в Пензе и Заречном, появились новые остановки.

Реконструкция оценивается в 936 миллионов рублей. Открытие обновленного моста запланировано на третий квартал 2021 года. Проектом предусмотрены трехполосное движение, пешеходные связи и велосипедная дорожка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Будет здорово, если транспорт пустят через рынок.

Гость||

Да будет срач!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На Бакунинском мосту монтируют балки пролетов
А подвесной мост Дружбы окрашивают в цвет месячных.

Гость||

Гость писал(a):

А подвесной мост Дружбы окрашивают в цвет месячных.
Масочных

Гость||

С дорогой через рынок тянуть будут до последнего, кто же отдаст это рыбное место! Даже обсуждение этой новости закрыто!

Гость||

Как бы не рухнул после открытия с такими специалистами!

Гость||

Гость писал(a):

С дорогой через рынок тянуть будут до последнего
«воплощение планов в жизнь должно начаться в 2022-м»

Гость||

Гость писал(a):

кто же отдаст это рыбное место!
Да пофиг. Использовать закон об изъятии собственности в пользу госудрства для нужд общества.

Гость||

Гость писал(a):

Как бы не рухнул после открытия с такими специалистами!
Организация нормальная. А написал комет обиженка за пьянку уволенная

Гость||

Гость писал(a):

А подвесной мост Дружбы окрашивают в цвет
Не стыдитесь, пьяницы, носа своего -

Он ведь с нашим знаменем - цвета одного!

Гость||

Гость писал(a):

Не стыдитесь, пьяницы, носа своего -

Он ведь с нашим знаменем - цвета одного!

Опять эти вбросы про алкоголиков-коммунистов.

Гость||

Гость писал(a):

Да пофиг. Использовать закон об изъятии собственности в пользу госудрства д
А он и так государственный же.

Гость||

Гость писал(a):

Опять эти вбросы про алкоголиков-коммунистов.
Ну, ты это сам сказал, я бы и не догадался.

Гость||

Гость писал(a):

А он и так государственный же.
Земля под центраком частная или государственная?

Гость||

Гость писал(a):

Ну, ты это сам сказал, я бы и не догадался.
Красный нос - это либо Дед Мороз, либо алкоголик. Красное знамя - это либо ЛГБТ, либо коммунисты.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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