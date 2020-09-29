Пятнадцатиэтажный дом в центре Пензы снова остался без электричества

29.09.2020 | 18:20

«Примерно в 8:20 произошло отключение сначала одного источника питания, потом переключение на запасной, судя по моргнувшим лампочкам, а потом отключение второго источника питания», - сообщил председатель правления ТСЖ «Космос» Игорь Алексеев.

Жители высотки на улице Красной, 49, утром в понедельник, 28 сентября, лишились света. Во вторник, 29-го, во дворе был слышен гул работающего бензогенератора, который позволял хотя бы частично обеспечить электричеством дом. Работал лифт, освещался холл - на большее мощности не хватало.

«Энергетики говорят, что ищут обрыв. Вчера они его долго искали, потом нашли какое-то место рядом с перинатальном центром, раскопали, поставили муфту. Испытали - муфта не выдержала, они все закопали и опять стали искать», - пояснил Игорь Алексеев.

В трехэтажном коммерческом пристрое магазины закрылись, а предприятия общепита пытаются с помощью небольших генераторов не дать продуктам испортиться, перенаправляя энергию с одного холодильника на другой. Тем не менее за два дня акт списания пополнился большим списком испортившихся продуктов.

К этим убыткам добавляются другие: упущенная выгода из-за того, что клиентов нет, аренда простаивающей площади, расходы на топливо для генератора, зарплата персоналу, который вынужден следить за холодильниками. Предприниматели хотят идти в суд.

Длительные отключения света в доме происходят не впервые. С 1 на 2 января 2020-го жители тоже остались без электричества.

«В темноте со свечками и сидим дома. Гостей пришлось проводить, маленьких детей ничем не накормить - все холодное, ничего не разогреть, не приготовить», - жаловался мужчина.

Ситуация усугубляется тем, что от электричества зависят и отопление, и подача воды. Газа нет. Высотке присвоено вторая категория энергонадежности, она запитана от двух кабелей, но и это не спасает.

Председатель ТСЖ уверен: провода старые, их нужно менять, а не искать место прорыва в случае аварии.