В селе Калинино воссоздадут храм и сделают его памятником губернаторам

27.09.2020 | 12:41

В селе Калинино Пензенского района планируют воссоздать храм Успения Божией Матери. Постройку в стиле барокко возвели в 1768 году, ее история связана с именем первого пензенского губернатора Филиппа Лаврентьевича Вигеля, останки которого были там захоронены.

Храм был закрыт в 1931 году, какое-то время внутри хранили зерно. Могилы Вигеля и его двух жен нашли при расчистке территории культового учреждения в 2004 году.

Во вторник, 22 сентября, на объекте прошло совещание с участием зампреда регионального правительства Олега Ягова, а также представителей районной администрации и Пензенской епархии.

На первом этапе запланировали изучить историю храма и села, очистить и благоустроить территорию и подготовить объект к предстоящей реставрации. К работе хотят привлечь студентов и волонтеров.

«Итогом реализации программы станет воссоздание храмового комплекса, его включение как памятника всем почившим пензенским губернаторам в культурно-туристический маршрут области, создание инфраструктуры, привлечение инвестиций, масштабное позиционирование проекта на федеральном уровне», - рассказали в епархии.