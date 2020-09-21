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Общество

Мнения пензенцев по поводу пуска отопления разделились

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Холодом повеяло не только на улице, но и в квартирах горожан. Пензенцам дома находиться неуютно.

«Пора. Холодно, в квартире всего 12 градусов: северная сторона», - аргументировала пенсионерка.

Пока одни мечтают о комфортной обстановке в квартирах, другие готовы потерпеть - из финансовых соображений в первую очередь.

«Дадут отопление сейчас, а будет +20 - все форточки настежь. Денег жалко», - привели свои доводы горожанки.

Тем временем чиновники напоминают: чтобы заполнить трубы горячей водой, одного желания недостаточно, необходимо время. Существуют строгие нормы и требования.

«В соответствии с законом «О теплоснабжении» - при понижении среднесуточной температуры менее 8 градусов по Цельсию. Процесс подготовки занимает около недели. К 1 октября будем готовы 100%», - заверил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

О старте отопительного сезона речь шла и во время выездного совещания с руководителями исполнительных органов власти и органов местного самоуправления в Каменке.

«Лучше на 10 дней - на две недели раньше влегкую затопить, чем на час позже, поскольку потом пойдут претензии. Самое главное - сохранять здоровье людей», - указал губернатор.

На протяжении последних нескольких лет в областном центре отопительный сезон начинался в конце сентября.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вы "в лёгкую" не умеете затопить. В том году проверено было. Включили на всю дурь, чтобы денег побольше содрать.

Гость||

Можно и летом не выключать...

Гость||

сегодня ночью +10 завтра днём +17 дальше больше, о каком отоплении речь?

Гость||

Не раньше декабря !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Лучше на 10 дней - на две недели раньше влегкую затопить, чем на час позже, поскольку потом пойдут претензии. Самое главное - сохранять здоровье людей», - указал губернатор.
А денег даст?Мало того что сдерут три шкуры ,так все равно жара будет,мы не в коттеджах живём.

Гость||

Ну если конечно безвозмездно, то можно подтопить чуток.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Лучше на 10 дней - на две недели раньше влегкую затопить, чем на час позже, поскольку потом пойдут претензии. Самое главное - сохранять здоровье людей», - указал губернатор.
Самое главное - искоренить такую логику.

Гость||

Солнечно и выше 20 со среды. Какое ещё отопление, кому холодно сядьте на утюг

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На протяжении последних нескольких лет в областном центре отопительный сезон начинался в конце сентября.
Беда не приходит одна. Отопление не только преждевременно включают в сентябре. В 2020 году отопление в Пензе отключили лишь 30 апреля. Предварительно прожарив батареи. Поэтому беды у нас две.

Гость||

Пусть топят, пензюки от этого не обеднеют, пусть ставят погодозависимые регуляторы.

Гость||

Гость писал(a):

Пусть топят, пензюки от этого не обеднеют, пусть ставят погодозависимые регуляторы.
А вы глупенький?

Гость||

Гость|21.09.2020 19:41|

Гость писал(a):

Пусть топят, пензюки от этого не обеднеют, пусть ставят погодозависимые регуляторы.

А вы глупенький?

Братьев по несчастью ищешь?

Гость||

В Правительственном Постановлении №354 прописаны условия для начала отопительного сезона. Всего их 2: первое – среднесуточная температура на улице должна опуститься ниже +8 градусов, второе – это значение должно продержаться 5 дней. Таким образом, даже если 4 дня держится аномально низкая температура, но на пятый день обещают потепление, включение отопления наверняка перенесут.

Определенных дат в законе нет. Однако по факту период начала отопительного сезона приходится на сентябрь-октябрь в зависимости от региона страны.

Гость||

Гость писал(a):

Братьев по несчастью ищешь?
Вы же в курсе что автоматика для погодного регулирования отопления устанавливается в многоквартирные дома только по программе капитального ремонта?

Гость||

Гость писал(a):

В Правительственном Постановлении №354 прописаны условия для начала отопительного сезона. Всего их 2: первое – среднесуточная температура на улице должна опуститься ниже +8 градусов, второе – это значение должно продержаться 5 дней. Таким образом, даже если 4 дня держится аномально низкая температура, но на пятый день обещают потепление, включение отопления наверняка перенесут.

Определенных дат в законе нет. Однако по факту период начала отопительного сезона приходится на сентябрь-октябрь в зависимости от региона страны.

В Заречном отопительный сезон начали 21 сентября.

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Имя: Гость
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