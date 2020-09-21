Мнения пензенцев по поводу пуска отопления разделились

21.09.2020 | 18:45

Холодом повеяло не только на улице, но и в квартирах горожан. Пензенцам дома находиться неуютно.

«Пора. Холодно, в квартире всего 12 градусов: северная сторона», - аргументировала пенсионерка.

Пока одни мечтают о комфортной обстановке в квартирах, другие готовы потерпеть - из финансовых соображений в первую очередь.

«Дадут отопление сейчас, а будет +20 - все форточки настежь. Денег жалко», - привели свои доводы горожанки.

Тем временем чиновники напоминают: чтобы заполнить трубы горячей водой, одного желания недостаточно, необходимо время. Существуют строгие нормы и требования.

«В соответствии с законом «О теплоснабжении» - при понижении среднесуточной температуры менее 8 градусов по Цельсию. Процесс подготовки занимает около недели. К 1 октября будем готовы 100%», - заверил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

О старте отопительного сезона речь шла и во время выездного совещания с руководителями исполнительных органов власти и органов местного самоуправления в Каменке.

«Лучше на 10 дней - на две недели раньше влегкую затопить, чем на час позже, поскольку потом пойдут претензии. Самое главное - сохранять здоровье людей», - указал губернатор.

На протяжении последних нескольких лет в областном центре отопительный сезон начинался в конце сентября.