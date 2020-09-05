Пензенские автомобилисты в День города соревновались в звуке

05.09.2020 | 18:15

Десятки машин выстроились в очередь на улице Урицкого, чтобы принять участие в фестивале по автозвуку.

«Смысл соревнований - в том, чтобы определить наибольшее звуковое давление, которое может развить автомобиль. Есть несколько классов: по количеству и размеру сабвуферов, установленных в машине, и по громкости динамиков, установленных в двери», - пояснил главный судья соревнований Роман Сидоров.

Влад Коновалов приехал из Саранска вместе с друзьями. В Пензе он частый гость - обстановка здесь почти домашняя - и как профессионал в области автозвука рассчитывал показать хороший результат.

«Нужно изучать правила, готовиться под конкретные соревнования и знать всякие «подводные камни». Везде требуются подход, опыт и время», - рассказал молодой человек.

Мощь динамиков явили не только легковушки, но и более тяжелые автомобили. На фестивале «выступили» фургоны и даже трактор.

Все участники таких состязаний в жизни придерживаются одного правила: громкую музыку в спальных районах, тем более в ночное время, не включать.

Соревнования по автозвуку стали не единственным мероприятием в программе фестиваля «Сура Fest». Рядом со стелой «Росток» прошел турнир по стритболу, а столичные диджеи настраивали горожан на позитивный лад.

Неподалеку свое мастерство демонстрировали уличные художники. Гораздо лучше разукрашивать стены именно так.

Что задумывали художники изначально и что в итоге у них получилось, посмотреть можно будет всем, кто придет в сквер Славы.

«Всем пензенцам хочется пожелать сегодня хорошего настроения, в этот год - здоровья особенно, во всякое время - любить свой город, быть дружелюбными, добрыми людьми», - отметил мэр Андрей Лузгин.