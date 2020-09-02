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Общество

Коммерсанты могут пользоваться онлайн-сервисами «ЭнергосбыТ Плюс»

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Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует предпринимателям областного центра пользоваться онлайн-сервисами для получения платежных документов и совершения иных операций. Бумаги, отправленные в электронном виде, также принимаются в работу и имеют такой же юридический статус.

Получить консультацию по вопросам порядка начисления платы за отопление и горячее водоснабжение (начисления, тарифы, другое) можно через сервис «Обратная связь» на сайте АО «ЭнергосбыТ Плюс» или по адресу электронной почты penza@esplus.ru.

Заключение договоров доступно на ресурсе компании и также по электронной почте penza@esplus.ru

Передать показания счетчиков горячей воды можно по электронной почте penza@esplus.ru и по телефону контакт-центра 8(8412)-32-90-19.

Данные водомеров нужно вносить с 16-го по 25-е число в форму на сайте в разделе «Для бизнеса» по ссылке https://penza.esplus.ru/business/service-legal/post/.

Если клиент ранее передавал показания, ему достаточно перейти на вкладку и заполнить форму в разделе «Горячая вода - Сервисы». Тем, кто делает это впервые, необходимо связаться с компанией привычным для него способом (например, по телефону 8-800-100-75-30 или через email penza@esplus.ru) и сообщить данные по первичным показаниям.

Онлайн-форма на сайте активируется в период с 16-го по 25-е число каждого месяца. Для того чтобы ею воспользоваться, клиенту необходимо внести номер своего договора или ИНН.

Передать показания по узлам учета тепловой энергии и горячего водоснабжения можно по адресу электронной почты penza@esplus.ru или через сервис «Обратная связь» на сайте.

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