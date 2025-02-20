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Общество

Павел Сниккарс посетил все энергообъекты «Т Плюс» в Пензе

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Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс посетил с рабочим визитом пензенские филиалы «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс».

Целью поездки стало знакомство с работой станций, котельной, а также офиса обслуживания клиентов.

Павел Сниккарс посетил все энергообъекты «Т Плюс» в Пензе

Руководитель компании побывал на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в котельной «Арбеково». Особое внимание он уделил тепловым сетям, поскольку в Пензе их износ составляет 72%.

Павел Сниккарс посетил все энергообъекты «Т Плюс» в Пензе

Кроме того, Павел Сниккарс побывал на одном из объектов тепловых сетей, где в данный момент проводятся ремонтные работы.

«Компания нацелена на повышение качества теплоснабжения в областном центре. В 2024 году в реконструкцию коммуникаций было вложено более миллиарда рублей», - подчеркнул Павел Сниккарс.

Павел Сниккарс посетил все энергообъекты «Т Плюс» в Пензе

Также в рамках поездки генеральный директор провел рабочую встречу с руководителем центра управления регионом Артемом Кондрашовым.

Реклама. Заказчик - ПАО «Т Плюс». ИНН 6315376946.

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