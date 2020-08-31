В Пензе помощь в подготовке к учебному году получили 1 248 ребят

31.08.2020 | 09:28

В Пензе подвели итоги акции «Собери ребенка в школу». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, помощь была оказана 1 248 школьникам.

Из них 476 - ребята, которые впервые сядут за парту.

Социальную поддержку оказали семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным детям, а также несовершеннолетним, которые состоят на профилактическом учете. Ученикам подарили школьные ранцы, канцелярские наборы и форму.

«Кроме того, в рамках проекта «Адресная помощь семьям с детьми, пострадавшим в результате введения режима изоляции на территории региона. #ТыНеОдин» 80 первоклассников из малообеспеченных семей, состоящих на учете в учреждениях соцобслуживания Пензы, получили канцелярские наборы от Пензенского отделения Российского детского фонда», - добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в области помогли собрать в школу более 2 000 ребят.

В 2019 году поддержка при подготовке к учебному году потребовалась 1 118 юным жителям Пензы, в том числе 448 первоклассникам.