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Общество

Пензенские школы подготовят к дистанционным урокам

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В среду, 26 августа, в Пензе обсудили проблемы цифровизации образования. Учебный онлайн-процесс готовятся внедрить в школы в рамках проекта РАНХиГС.

В 2020 году 194 директора образовательных учреждений прошли необходимые курсы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. 134 смогли защититься и получить сертификат. Теперь они ищут пути применения полученных знаний на практике.

Руководители школ, участвовавшие в обсуждении, смоделировали образовательный процесс, который учитывает тенденции цифровизации и отвечает запросам родителей и учеников. Так, для пензенцев важна компетентность детей, их будущая конкурентноспособность, здоровье, физическое развитие.

Для самих же ребят приоритетным является интересное обучение, творческий подход педагогов к его организации.

Рассмотрели на обсуждении и вопрос обновления материально-технической базы пензенских школ, без которого невозможна реализация проекта цифровизации.

В центре внимания участников обсуждения оказались негативные последствия онлайн-обучения, такие как риск снижения качества образования, потеря мотивации к обучению, ухудшение здоровья, фрагментация программного материала, потеря непосредственного взаимодействия учителя и учеников.

«Также директора школ поделились практиками дистанционного образования, обсудили интеграцию его методов в привычный формат обучения», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Свою модель школы будущего педагоги представили мэру Андрею Лузгину.

«Сегодня вы подняли достаточно острую тему. Цифровая трансформация образования и других сфер жизни идет и будет происходить независимо от нашего желания, к этому нужно быть готовыми», - подвел итог градоначальник, ознакомившись с наработками директоров школ.

В городе планируют создать единую образовательную платформу. Для этого педагоги ознакомятся с существующими программами и побеседуют с их разработчиками. Работа по цифровизации образования будет продолжена.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Реквием российской школе. и никто не виноват, само получилось

Гость||

Вот и количество учителей можно сократить?

Гость||

Да уж реквием и есть

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Работа по цифровизации образования будет продолжена.
Ну вот теперь всем понятно, для чего нужна была пандемия.

Имя: Гость
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