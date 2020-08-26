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Общество

На 11 канале стартует девятый сезон телепроекта «Мы - команда!»

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«На старт, внимание, марш!» - скоро эти слова Владимир Тер-Казаров будет произносить гораздо чаще. На 11 канале все готово к началу нового, девятого сезона спортивно-игрового телепроекта «Мы - команда!». Автор и ведущий программы вращал лототрон и тем самым определил, в какой последовательности коллективы 36 учебных заведений региона вступят в борьбу.

«Остается количество конкурсов, структура игры. Возможно, будем что-то придумывать интересное в плане испытаний для ребят. Какие-то добавления обязательно будут», - рассказал Владимир Тер-Казаров.

Первыми в 1/8 финала сразятся представители школы № 77 Пензы. Их уже тренирует молодой и крепкий физрук Артем Кузин. Попасть в его сборную удалось далеко не каждому.

«Физические качества в первую очередь, креатив - там не только спортивные конкурсы, но и конкурс капитанов», - пояснил Артем Кузин.

Поддержку проекту традиционно оказывают министерства образования и физической культуры и спорта Пензенской области. Над каждым выпуском трудится большая группа телевизионщиков: режиссеры, звукорежиссеры, операторы, монтажеры, знакомые лица работают в кадре.

«На днях звонил Степану Запасному, чтобы уточнить, как он настроен. А он настроен! Поэтому состав ведущих тот же», - подчеркнул Владимир Тер-Казаров.

С итогами жеребьевки, расписанием игр, а потом и с их результатами можно ознакомиться на портале PenzaInform.ru. Съемки спортивно-игрового телепроекта стартуют в сентябре.

«Мы - команда» будет выходить на 11 канале по субботам и воскресеньям. Первый выпуск зрители увидят 10 октября.

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