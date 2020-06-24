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Общество

Для пензенских врачей купили 30 служебных квартир в «Чистых прудах»

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Для пензенских врачей купили 30 служебных квартир в микрорайоне «Чистые пруды» в Мокшанском районе. Жилье приобретено за счет средств регионального бюджета.

«Первые семь врачей, работающих в пензенской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина, смогут в ближайшее время отметить новоселье», - сообщили в региональном минздраве.

Кроме того, ключи будут переданы врачам, которые устраиваются или уже работают в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко, городской поликлинике и в поселке Рамзай Мокшанского района.

Квартиру может получить любой медик, независимо от возраста, стажа работы и специальности. Главный критерий - он должен нуждаться в жилье.

По мнению региональных властей, эта мера наряду с другими, в том числе федеральными, поможет побороть кадровый дефицит в больницах.

«Долгие годы у наших медицинских работников не было возможности получать жилье на таких условиях. Эту несправедливость мы исправили. Молодой специалист или уже опытный, но своего жилья не имеющий, может его получить. Это очень важно. Медицинские работники должны жить и работать в комфортных условиях», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Нет худа без добра.

Гость||

"Стоимость квадратного метра в комплексе «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района составляет 14 650 рублей. Это самая низкая цена на новое жилье в регионе. Об этом шла речь на совещании в правительстве Пензенской области."

https://www.penzainform.ru/news/social/2018/05/17/v_zhk_chistie_prudi_predelno_snizili_stoimost_kvadratnogo_metra.html

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Медицинские работники должны жить и работать в комфортных условиях», - отметил губернатор Иван Белозерцев.
«Понятно, что на данном этапе люди остерегаются покупать квартиры в новом микрорайоне, поскольку, хоть он и находится рядом с городом, не благоустроен так, как хотелось бы. У нас только один выход - ситуацию будем вытягивать», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

https://www.penzainform.ru/news/social/2018/05/17/v_zhk_chistie_prudi_predelno_snizili_stoimost_kvadratnogo_metra.html

Имя: Гость
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