Для пензенских врачей купили 30 служебных квартир в «Чистых прудах»

24.06.2020 | 08:58

Для пензенских врачей купили 30 служебных квартир в микрорайоне «Чистые пруды» в Мокшанском районе. Жилье приобретено за счет средств регионального бюджета.

«Первые семь врачей, работающих в пензенской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина, смогут в ближайшее время отметить новоселье», - сообщили в региональном минздраве.

Кроме того, ключи будут переданы врачам, которые устраиваются или уже работают в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко, городской поликлинике и в поселке Рамзай Мокшанского района.

Квартиру может получить любой медик, независимо от возраста, стажа работы и специальности. Главный критерий - он должен нуждаться в жилье.

По мнению региональных властей, эта мера наряду с другими, в том числе федеральными, поможет побороть кадровый дефицит в больницах.

«Долгие годы у наших медицинских работников не было возможности получать жилье на таких условиях. Эту несправедливость мы исправили. Молодой специалист или уже опытный, но своего жилья не имеющий, может его получить. Это очень важно. Медицинские работники должны жить и работать в комфортных условиях», - отметил губернатор Иван Белозерцев.