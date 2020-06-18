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Общество

Компания «Т Плюс» приступила к реконструкции сетей на ул. Кижеватова

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Компания «Т Плюс» приступила к реконструкции тепловых сетей, расположенных на улице Кижеватова в Пензе. Это четвертый участок из семи, запланированных для перекладки тепломагистрали.

Работы начались между жилыми домами № 20 и 24 на Кижеватова, затем продолжатся возле детского сада № 150 и школы № 46 на Российской. На этом участке энергетики заменят изношенный трубопровод протяженностью 243 метра (в двутрубном исчислении) и диаметром 200 мм. Общая стоимость работ составляет 8 млн рублей.

«Участок непростой, внутриквартальный. Работы - в том числе и благоустройство - здесь будут вестись до конца августа. Напомню, что качественная подготовка теплосетей летом - залог безаварийного прохождения отопительного периода, комфорт и надежность ресурсоснабжения для жителей города», - отметил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

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