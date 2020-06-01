Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июн 2020|11:00
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Общество

В Пензенской области уровень безработицы продолжает расти

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В Пензенской области отмечается такая же напряженная ситуация в сфере занятости, как и на всей территории РФ. Об этом в понедельник, 1 июня, зашла речь на совещании в региональном правительстве.

Министр труда, соцзащиты и демографии области Алексей Качан доложил, что среди вставших на учет в центры занятости преобладают работавшие ранее и трудоустроенные неофициально. Большинство из них (54%) – это женщины.

«По данным на 29 мая, в связи с ликвидацией предприятий, сокращением производства были уволены 585 человек. В том числе 61 человек в моногородах: Никольске, Сердобске, Заречном, Мокшане», - отчитался чиновник.

По его словам, цифры соответствуют уровню прошлого года. Однако в целом в области наблюдается рост уровня безработицы.

В настоящее время в регионе 10 315 открытых вакансий. Алексей Качан заверил, что будут приложены все усилия к тому, чтобы увеличить их количество.

Ранее сообщалось, что количество безработных в Пензе увеличилось как минимум в четыре раза. По данным на 1 марта 2020 года их было 1 823, на 15 мая - 7 286.

Из-за этого нагрузка на центры занятости населения в Пензенской области сильно возросла. «По 500 заявлений в сутки поступает о признании безработными. В связи с этим принято решение работать сверхурочно, в том числе в выходные и праздничные дни», - пояснял 12 мая Алексей Качан.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Продлите режим ХЗ до сентября.

Безработица 146% будет!

Гость||

Да ладно? Чё,прям продолжает?

Гость||

Это только начало, малый бизнес добили ... сейчас иностранные торговые сети понизят З/П своим рабам, уволят треть и наймут рабов себе ещё дешевле, за право питаться гнильём с помойного ящика просрочки.

Гость||

Одним бездельникам чиновникам хоть бы хны ... как ничего не делали так ничего и не делают,а бабки рекой текут.

Гость||

Хотел каменьщиков нанять - беседку сложить на даче, работы на неделю за 40т.р., так все заняты, никто не хочет такой малый объем работ брать! Работы полно, работать не хотят, зажрались!

Гость||

Гость писал(a):

беседку сложить на даче, работы на неделю за 40т.р.,
Так поднимите до 60! Глядишь и кто и поедет! Видно не всё так гладко там у Вас.

Гость||

Почему сразу "зажрались"? Может просто все заняты. У меня ребята знакомые работают таким образом в области. так постоянно работа есть, и берутся за все, за любые объемы.

Гость||

Гость писал(a):

на даче, работы на неделю
Видимо не на неделю,а на две и работать если в 4м и даче поди за Золотарёвкой.

Политекантроп (гость)||

Пензенская область — одна из лидеров по росту безработицы

В среду, 27 мая, во время совещания с президентом Владимиром Путиным, министр труда и социальной защиты РФ Олег Котяков назвал Пензенскую область в числе регионов, где сложилась наиболее напряженная ситуация с безработицей.

В абсолютных показателях разница между уволенными и принятыми максимальна в Москве, в Свердловской области и Санкт-Петербурге.

«При этом наибольшая доля высвобождаемых граждан по соотношению с экономически активным населением в субъекте — а это диапазон примерно от 1,5 до 2% — наблюдается в Кировской области, Костромской и Пензенской», — уточнил Котяков.

И в ближайшее время прогнозируется ухудшение ситуации.

Как говорится — приплыли.

Хотя касательно Пензы, то это неудивительно. Местный Центр занятости населения в последние годы стал каким-то отстойником для пенсионеров.

С апреля 2017-го ЦЗН рулил вышедший на пенсию бывший глава пензенского облизбиркома Николай Тактаров (1951 г. р.)

Но уже в октябре 2017-го бразды правления принял отставной генерал МВД Василий Смирнов (1953 г. р.), которого уволили в январе 2020 г. без особого шума после одной нашумевшей истории — во время новогоднего корпоратива один из сотрудников ЦЗН ударил другого по лицу. Пострадавший умер, захлебнулся кровью.

С 28 января 2020-го директором Центра занятости населения стал бывший заместитель мэра г. Пензы Владимир Попков (1957 г. р.), который покинул свой пост уже в конце апреля, в самый пик наплыва безработных.

И в настоящее время врио директора ГКУ ЦЗН является Сергей Башук, 1958 г. р.

То есть, с одной стороны — факт омоложения руководящих кадров, конечно, на лицо.

Но с другой стороны — на снижении роста числа безработных это пока никак не сказывается.

Гость||

По 500 заявлений это они принимают, а поступаем им гораздо больше. Да и фактически безработных в разы больше. Если человека выпнули в неоплачиваемый отпуск с начала самоизоляции, это тоже по факту безработные граждане, т к зарплаты нет.

Гость||

40 т.р. за неделю мало? Точно зажрались!

А если заняты все значит работа есть, но что-то все жалются на безработицу!

Гость||

карты из колоды не уходят

Гость||

На трассе полно работы ртом и жопой

Гость||

Ну там и рот надо ушей и эту самую как ...ведро со свистом пролетает.

Имя: Гость
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