В Пензенской области уровень безработицы продолжает расти

01.06.2020 | 09:26

В Пензенской области отмечается такая же напряженная ситуация в сфере занятости, как и на всей территории РФ. Об этом в понедельник, 1 июня, зашла речь на совещании в региональном правительстве.

Министр труда, соцзащиты и демографии области Алексей Качан доложил, что среди вставших на учет в центры занятости преобладают работавшие ранее и трудоустроенные неофициально. Большинство из них (54%) – это женщины.

«По данным на 29 мая, в связи с ликвидацией предприятий, сокращением производства были уволены 585 человек. В том числе 61 человек в моногородах: Никольске, Сердобске, Заречном, Мокшане», - отчитался чиновник.

По его словам, цифры соответствуют уровню прошлого года. Однако в целом в области наблюдается рост уровня безработицы.

В настоящее время в регионе 10 315 открытых вакансий. Алексей Качан заверил, что будут приложены все усилия к тому, чтобы увеличить их количество.

Ранее сообщалось, что количество безработных в Пензе увеличилось как минимум в четыре раза. По данным на 1 марта 2020 года их было 1 823, на 15 мая - 7 286.

Из-за этого нагрузка на центры занятости населения в Пензенской области сильно возросла. «По 500 заявлений в сутки поступает о признании безработными. В связи с этим принято решение работать сверхурочно, в том числе в выходные и праздничные дни», - пояснял 12 мая Алексей Качан.