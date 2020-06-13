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Общество

Пензенцам с признаками ОРВИ рекомендуют вызывать врача на дом

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Общее количество погибших от коронавирусной инфекции в Пензенской области с начала пандемии составило 30 человек. За минувшие сутки от смертельно опасного недуга скончались две женщины, 1938 и 1978 годов рождения. К списку зараженных COVID-19 прибавилось еще 99 пациентов. Всего же заболевших- 3 634.

Специалисты напоминают, что в случае появления признаков ОРВИ не рекомендуется заниматься самолечением и ни в коем случае нельзя паниковать.

«Надо вызвать врача на дом. В больницу бежать с симптомами не надо. Сейчас больницы постепенно начинают переходить к нормальному ритму работы, и инфицированный больной может заразить других пациентов. Врач приходит на дом, осматривает и делает заключение в соответствии с тем состоянием, которое находит у пациента», - пояснил главный врач Пензенского областного центра СВМП Сергей Рыбалкин.

В начале лета в Пензенской области приступили к первому этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом на свежем воздухе, прогулки с членами семьи. Возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами (площадь - до 400 квадратных метров, при наличии отдельного уличного входа), а также сферы услуг, например парикмахерских.

По-прежнему действует масочный режим в общественных местах и в транспорте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

999-130 дозвонится почти не реально

Гость||

А врач то придет?? Или скажут идти в поликлинику? Зачем спрашивать главврача центра СВМП?? Спросите главврача городской поликлиники.

Гость||

Ну и где плато? Холмы какие-то

Гость||

999-130 - я дозванивалась. Один раз через 15 мин., второй раз через полчаса. Там еще автоответчик периодически говорит число. Например,56. Затем слушаешь музыку, бла-бла-бла. Потом число уже другое: 42. То есть ты уже 42-ой в очереди. Чем меньше число, тем быстрее с тобой выйдут на связь. Так что усаживайтесь поудобней и звоните. Врач приедет на дом. Ни в какую поликлинику идти не надо будет.

Гость||

ну и замечательно.

Имя: Гость
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