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Общество

В Пензенской области мать и трое детей страдают от агрессии отца

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Многодетная мать из Пензенской области, страдающая от жестокого обращения супруга, была вынуждена обратиться за защитой к уполномоченному по правам ребенка Елене Столяровой. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Из-за пандемии коронавируса Столярова общается с гражданами в дистанционном формате, по телефону. Во время одного из таких приемов и поступил звонок.

«Мама троих детей обратилась за помощью (с просьбой. - Прим. ред.) оградить ее и несовершеннолетних детей от агрессивного поведения мужа, который нигде не работает и отбирает все детские пособия», - уточнили представители омбудсмена.

Пензячка рассказала, что супруг угрожает ей и родственникам, которые пытаются за нее заступиться. В результате ее обращение передали в правоохранительные органы и органы опеки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вопрос один а зачем ты так много радила?

Гость||

Гость писал(a):

Вопрос один а зачем ты так много радила?
Ты чудо умри бездетным и оставь после себя тачку навоза.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензячка рассказала, что супруг угрожает ей и родственникам, которые пытаются за нее заступиться.
Выписать ему рыльной мази, будет как шелковый. Но возникает вопрос к женщине: когда за муж выходила смотрела за кого выходишь?

Гость||

Сразу две хвалебные новости в день о работе Е.Столяровой?

Вероятно не к добру.

Будем посмотреть!

Гость||

Гость писал(a):

когда за муж выходила смотрела за кого выходишь?
Нормальные деревенские мужики рвут в город к пензючкам пристроиться,аналогично и дамы. А в деревне,что осталось,то и перемешалось.

Имя: Гость
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