В Пензенской области мать и трое детей страдают от агрессии отца

05.06.2020 | 08:17

Многодетная мать из Пензенской области, страдающая от жестокого обращения супруга, была вынуждена обратиться за защитой к уполномоченному по правам ребенка Елене Столяровой. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Из-за пандемии коронавируса Столярова общается с гражданами в дистанционном формате, по телефону. Во время одного из таких приемов и поступил звонок.

«Мама троих детей обратилась за помощью (с просьбой. - Прим. ред.) оградить ее и несовершеннолетних детей от агрессивного поведения мужа, который нигде не работает и отбирает все детские пособия», - уточнили представители омбудсмена.

Пензячка рассказала, что супруг угрожает ей и родственникам, которые пытаются за нее заступиться. В результате ее обращение передали в правоохранительные органы и органы опеки.