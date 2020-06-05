В Пензенской области мать и трое детей страдают от агрессии отца

Многодетная мать из Пензенской области, страдающая от жестокого обращения супруга, была вынуждена обратиться за защитой к уполномоченному по правам ребенка Елене Столяровой. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.
Из-за пандемии коронавируса Столярова общается с гражданами в дистанционном формате, по телефону. Во время одного из таких приемов и поступил звонок.
«Мама троих детей обратилась за помощью (с просьбой. - Прим. ред.) оградить ее и несовершеннолетних детей от агрессивного поведения мужа, который нигде не работает и отбирает все детские пособия», - уточнили представители омбудсмена.
Пензячка рассказала, что супруг угрожает ей и родственникам, которые пытаются за нее заступиться. В результате ее обращение передали в правоохранительные органы и органы опеки.
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