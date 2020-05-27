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Общество

Пензенец прописал в своей квартире 7 иностранцев и поплатился за это

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Незаконную связь с иностранцами установил 42-летний гражданин. Таким образом он решил подзаработать: с каждого заграничного партнера он брал от 500 до 1 500 рублей.

«Житель Пензы заключил трудовые договоры с 10 гражданами Киргизской Республики и 7 из них зарегистрировал в квартире по месту своего жительства на улице Слесарной.

В однокомнатной квартире был обнаружен только хозяин жилища. При этом дополнительные спальные места и другие свидетельства временного пребывания по указанному адресу большой группы гостей там отсутствовали», - сообщил инспектор отдела миграционного контроля УВМ УМВД РФ по области Сергей Стяжков.

«Они ни разу не были у меня дома, приезжали за мной на такси, я выходил. Я с ними уезжал, их оформлял, получал небольшую сумму денег», - рассказал подозреваемый.

Мужчина заявил: он и не думал, что нарушает закон, просто сделал одолжение коллегам.

«Пояснил, что на предприятии по месту работы познакомился с мигрантами, которые там трудились. Иностранцы попросили помочь им продлить на законных основаниях срок пребывания на территории Российской Федерации. С этой целью гражданин как частное лицо заключил с мигрантами фиктивные трудовые договоры. Также он зарегистрировал часть иностранцев по месту своего жительства, не намереваясь фактически предоставлять им площадь для проживания», - отметил Сергей Стяжков.

«Я без задней мысли», - заверил мужчина.

За такую «поддержку» иностранцев, которые продлевали себе разрешение на пребывание на территории страны, гражданин России может заплатить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или даже отправиться за решетку на срок до 5 лет.

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