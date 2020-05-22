«Единая Россия» передала врачам средства индивидуальной защиты

22.05.2020 | 20:13

В медучреждения Пензенской области поступило 1 000 защитных пластиковых экранов, которые приобрело региональное отделение партии «Единая Россия».

Помимо этого, специалисты получили маски и хирургические перчатки.

Волонтеры «Единой России» передали средства индивидуальной защиты 10 лечебным учреждениям области, где работают с пациентам с COVID-19. В их числе областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко, областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, межрайонные больницы в Каменке, Нижнем Ломове, Сердобске, а также Белинская, Бессоновская и Мокшанская районные больницы.

Перечень медучреждений составлялся совместно с региональным минздравом. В него вошли прежде всего те больницы, где наблюдалась нехватка средств индивидуальной защиты.

«В связи с ограничительными мерами, введенными в условиях распространения коронавирусной инфекции, в этом году предварительное голосование по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления пройдет в электронном виде. Сэкономленные средства мы направляем на поддержку нуждающихся граждан и медиков», - рассказал председатель Законодательного Собрания, лидер пензенских единороссов Валерий Лидин.

Поддержка нашла отклик у врачей, оказавшихся на передовой в борьбе с новой инфекцией. Свою благодарность волонтерам и лично Валерию Лидину выразил главный врач Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.

«Врачи и медсестры трудятся в сложных условиях, но мы понимаем, что от наших усилий зависят здоровье, а зачастую и жизни наших пациентов. Внимание со стороны властей и неравнодушных жителей очень значимо для нас», - отметил он.