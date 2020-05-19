Общество

Мария Львова-Белова забрала из детдома под опеку еще двоих детей

Печать

На странице известной пензенской активистки, многодетной матери как родных, так и приемных детей Марии Львовой-Беловой появилась запись о том, что она вновь стала «дважды мамой».

«За свою жизнь я получила 11 заключений от органов опеки о том, что я в очередной раз приемная мама! Это были и приемные дети, и ребята недееспособные. Вот и сегодня я вновь пустила в свое сердце двоих мальчишек из Мокшанского детского дома!» - написала она.

По словам Марии, у нее «тряслись коленки» перед встречей с мальчиками, несмотря на богатый жизненный опыт.

«Знаю, что все у нас еще впереди - и адаптация, и поиск границ, и радость от первых побед. Но, как сказал сегодня в машине мой новый сын: «Я слишком долго ждал этой жизни и все твердо решил! Теперь только вперед!»

35-летняя Мария Львова-Белова - общественный деятель, автор уникальных проектов, исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», руководитель арт-поместья для людей с ограниченными физическими возможностями «Новые берега».

В марте 2017 года она вошла в состав Общественной палаты РФ и покинула этот орган в декабре 2019-го.

В сентябре 2019 года Львова-Белова прошла в Пензенскую городскую думу по итогам выборов, однако отказалась от депутатского мандата.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото https://m.vk.com/id52156120
0
0
0
0
 
Гость||

Говорят, что добрые дела надо делать без огласки. Если это действительно ДОБРОЕ ДЕЛО.

Гость||

Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра.. Ты верь тому, кто молчаливо, творит хорошие дела

Гость||

Об этом обязательно нужно рассказывать. Это настоящий подвиг.

Гость||

А сколько денег стоит этот подвиг?Может,и я способен на подвиг?

Гость||

И еще скажите для полной ясности о всех льготах после совершения подвига.

Гость||

а жить они будут в берегах или дома у Марии ?

Гость||

Отчего бы не творить добро, если есть лишние денежки.

Гость||

где и кем она работает

сколько зарабатывает

Гость||

Мария просто делает доброе и трудное дело. Дай бог ей сил и терпения. Умница!

Гость||

Как выплаты пошли,так и забрала.

Гость||

Гость писал(a):

а жить они будут в берегах или дома у Марии ?
один из коттеджей в берегах - как раз маша себе построила.

Гость||

Окупится с лихвой

Гость||

обманывать избирателей особого таланта не надо!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте