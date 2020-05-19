Мария Львова-Белова забрала из детдома под опеку еще двоих детей

19.05.2020 | 16:29

На странице известной пензенской активистки, многодетной матери как родных, так и приемных детей Марии Львовой-Беловой появилась запись о том, что она вновь стала «дважды мамой».

«За свою жизнь я получила 11 заключений от органов опеки о том, что я в очередной раз приемная мама! Это были и приемные дети, и ребята недееспособные. Вот и сегодня я вновь пустила в свое сердце двоих мальчишек из Мокшанского детского дома!» - написала она.

По словам Марии, у нее «тряслись коленки» перед встречей с мальчиками, несмотря на богатый жизненный опыт.

«Знаю, что все у нас еще впереди - и адаптация, и поиск границ, и радость от первых побед. Но, как сказал сегодня в машине мой новый сын: «Я слишком долго ждал этой жизни и все твердо решил! Теперь только вперед!»

35-летняя Мария Львова-Белова - общественный деятель, автор уникальных проектов, исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», руководитель арт-поместья для людей с ограниченными физическими возможностями «Новые берега».

В марте 2017 года она вошла в состав Общественной палаты РФ и покинула этот орган в декабре 2019-го.

В сентябре 2019 года Львова-Белова прошла в Пензенскую городскую думу по итогам выборов, однако отказалась от депутатского мандата.