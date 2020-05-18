«Территория жизни» подвела итоги марафона памяти к 9 Мая

18.05.2020 | 14:49

4 мая в преддверии празднования Дня Победы «Территория жизни» запустила в соцсети Instagram марафон памяти «История моей семьи».

Об итогах этой акции рассказал директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

«Отрадно видеть, что многие откликнулись и поддержали нашу акцию «Марафон памяти». Необходимо помнить, чтить и уважать то, что сделали наши прадеды, деды и отцы для нас в то тяжелое военное время. И сейчас важно сохранить информацию и память, передать их нынешнему поколению, чтобы они знали, какой подвиг совершили их предки, для того чтобы у них было все то, что они имеют», - отметил он.

Благодаря онлайн-акции уважения «Марафон памяти», которую провела ГК «Территория жизни», пензенцы смогли заглянуть в военные годы, узнать больше про непростой путь героев и мечты о мире.

Для участия в марафоне в личном аккаунте Instagram с 4 по 12 мая нужно было сделать пост с фотографией военного времени. В тексте рассказать свою историю о том, как война коснулась семьи, и проставить хештеги, чтобы все желающие могли прочесть весь поток: #ТЖмарафонпамяти #75летпобеды.

Из более ста публикаций с хештегами акции «Территория жизни» выбрала 9 историй. Сотрудники компании оформили их в виде открыток. Посмотреть и прочесть их можно в официальном аккаунте застройщика @territoriia_zhizni.

С оригинальными постами можно ознакомиться, перейдя по ссылкам на аккаунты тех участников, чьи истории были выбраны: @elena.f.shustikova, @irishapnz, @mashuk_karelina, @mikailnamazov, @ms.kotelnikowa, @olidmitrieva, @olynkavolynka, @svetamsax, @vechkanovatatiana5096.

«Территория жизни» выражает огромную благодарность всем неравнодушным участникам марафона за поддержку этой акции и желает им и их близким здоровья и благополучия.

«Помните и гордитесь своими предками, светлая им память, а вам мира и любви! Всем огромное спасибо за участие!» - добавили в ГК «Территория жизни».