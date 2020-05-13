«Т Плюс» оказала помощь пензенцам в борьбе с коронавирусом

13.05.2020 | 13:23

Компания «Т Плюс» оказала финансовую помощь в борьбе с коронавирусом трем больницам Пензы: областной больнице им. Н. Н. Бурденко, областному клиническому центру специализированных видов медицинской помощи и клинической больнице № 4.

Помощь по согласованию с министерством здравоохранения региона направлена на закупку специализированного оборудования для поддержания деятельности медицинских учреждений. Будут приобретены средства индивидуальной защиты для персонала: маски, респираторы, халаты и костюмы.

«В условиях пандемии Пензенские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельная «Арбеково» и АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» работают в усиленном режиме. Компания бесперебойно поставляет энергоресурсы в дома горожан и на предприятия. Надеюсь, что оказанная медикам помощь поддержит их усилия в борьбе с вирусом», - отметил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.