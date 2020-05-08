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Общество

В период борьбы с коронавирусом «Дамате» помогает 750 семьям

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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в стране и лидер-переработчик молока в Пензенской области, по собственной инициативе планирует в период коронавируса регулярно помогать 750 многодетным малообеспеченным семьям, в которых доход на каждого человека ниже прожиточного минимума.

Компания выделила для благотворительных целей продуктовые наборы собственного производства на общую сумму более 1,2 млн рублей. Это мясо индейки торговой марки «Индилайт» и молочная продукция ОАО «Молочный комбинат Пензенский», входящего в состав ГК «Дамате».

В четверг, 7 мая, представители «Дамате» передали уже вторую партию продукции сотрудникам комплексных центров социального обслуживания населения шести районов, где расположены основные производственные и социальные объекты, птичники и посевные площади компании, - Спасского, Мокшанского, Нижнеломовского, Наровчатского, Вадинского и Колышлейского. Социальные работники в свою очередь взяли на себя обязанность организовать адресную доставку продуктовых наборов адресатам.

В сложившейся ситуации «Дамате» считает важным и необходимым поддержать население из числа наиболее незащищенных групп. Компания уже выделила 1 млн рублей в специально созданный региональный фонд помощи для поддержки медицинских учреждений в борьбе с COVID-19, приобрела для лаборатории Управления Роспотребнадзора по Пензенской области и Нижнеломовской межрайонной больницы по одному новому современному прибору для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) в целях выявления возбудителей инфекций и вирусов на общую сумму около 4 млн рублей, а также перечислила нижнеломовской больнице 1 млн рублей на закупку медицинского инвентаря и расходных медицинских материалов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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